憲法法庭判憲訴法違憲，國民黨批「五恥」大法官律法變綠法。（圖／國民黨臉書）

針對憲法法庭今天（19日）宣判去年底三讀通過的憲法訴訟法違憲。中國國民黨晚間在臉書中指出，總統賴清德手下的5名大法官強行違法開庭，封殺立法院三讀通過並經公告的法律案，葬送我國司法超然獨立性，目的就是要為賴清德清除障礙，實現行政、立法、司法三權一體的綠色獨裁。

憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決指出，憲法訴訟法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。

國民黨指出，不論是依據新版《憲法訴訟法》或舊版憲訴法，至少需要6名大法官才能開會，如今僅由5名大法官就做出判決，上演5>6的荒謬行徑，憲法法庭就是違法開庭，判決當然也是違法。5名「賴皮」大法官做出的判決，連自己人都看不下去，大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美指出，必須遵循憲訴法規定依法開會，因此判決不具合法性。

國民黨並以「五恥」大法官自創規則，凌駕中華民國法治為標題指出，楊惠欽等3名大法官更指出，大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，也無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限，因此，僅由5名大法官作成的憲判，「一望即知不符法定人數要件」，顯然無效！

國民黨強調，司法是維護社會秩序與正義的最後一道防線，然而賴清德手下的5名大法官，卻為了討好執政者，侵犯不可跨越的紅線，與賴清德聯手摧毀我國民主法治，淪為「清德宗」登基的最大幫兇。



