憲法法庭判決只少1人 粉專：彈劾賴清德少1席也算通過

目前僅有8位大法官的憲法法庭，19日判決《憲法訴訟法》部分修正違憲、立即失效。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，按照賴政府大法官說人數只少1人的邏輯，彈劾賴清德立委少1席，也算通過。

憲法法庭承認大法官人數少1人。(圖/中天新聞)

針對判決立法院通過的《憲訴法》修正違憲，憲法法庭19日表示，「本案事實上行使職權的大法官雖然只有5個人，理由也未盡相同，但是僅較2/3的門檻，6個人只有少1個人，基於維護憲政運作機制的公共利益，還有保障人民基本權利，認為可以以現有大法官總額過半數，也就是5人參與評議及同意為判決」。粉專「政客爽」質疑，5大於6，民進黨數學是體育老師教的嗎？

粉專「政客爽」19日更貼文嘲諷，按照賴政府大法官判在野黨違憲人數不夠，說只少1人的邏輯：酒駕測量0.25毫克只多0.01，不能判刑事責任；房貸少繳1期，銀行應該體諒；餐廳吃飯付錢只少付1塊，商家應該接受；合約只少1個簽名，照樣生效；施工少1道工序，也算完工；房租少付8000元，用感情來湊也可以；彈劾賴清德立委少1席，也算通過。

憲法法庭將3位不同意的大法官排除。(圖/截自黃揚明臉書)

網友紛紛留言，「闖紅燈只闖一個也不算闖紅燈」、「拜託，我能跟警察說只差一秒不算闖紅燈嗎？」、「這樣要立法院幹嘛，就賴皇一個加五位大法官就能（夠）了」、「請問繳稅少一個零可以嗎」、「現在不只翻桌了，直接踐踏在人民身上了！」、「早就跟你說不是票多就贏喔，不是這樣喔」、「副總統差一個字也算是總統」、「大法官薪水少一個零？？」、「按缺席者不計的概念，立法院應該趕快比照辦理，看要修憲還是罷免」。

