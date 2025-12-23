憲法法庭判決可由公投推翻？ 藍修《公投法》提案一次看

藍營《公投法》修法草案內容為何？

根據國民黨立院黨團提出的修法草案，擬在《公民投票法》第2條的公投適用事項中，新增「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」項目，也就是說，新法若通過後，未來憲法法庭裁判結果，可再交付公投複決。

若憲法法庭裁判結果經公投後遭到推翻，國民黨團草案中也對《公投法》第30條進行修正，明訂被推翻的判決結果，將在公投結果公告日起第3日後失效，被大法官宣告違憲的的法律也將同步恢復效力。

此外，藍營提案中也要求，有關重大政策的公投案若通過後，應由總統或權責機關於3個月內，進行為實現公投案內容的必要處置；經創制立定或經複決廢止的法律、自治條例，立法機關不得修正、廢止，以及制定相同法律的時限，則從2年延至3年。

國民黨團為什麼提出修法？

立法院去（2024）年三讀通過《憲法訴訟法》修法，加嚴評議及評決人數門檻，加上兩度封殺大法官繼任人選，導致憲法法庭已逾1年未作成判決。現有8名大法官中的5名組成憲法法庭，在19日宣告《憲訴法》修正案違憲。

國民黨團指出，憲法法庭2024年做出「實質廢死判決」，違反全國8成民意；日前又判決《憲訴法》違憲，違法行使《憲法》審查權，批評大法官已「踐踏國民主權原則及權力分立原則」，因此主張若人民對憲法法庭的裁判難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，人民應有發動公投，複決憲法法庭裁判權利。

朝野各黨對此提案有何回應？

對於國民黨提案修正《公投法》，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱質疑，須先釐清要由誰認定憲法法庭是否違法行使《憲法》審查權，並指出在直接民權發達的國家，也未曾發生憲法法庭判決遭公投推翻的先例，批評國民黨提案讓直接民權可凌駕權力分立跟《憲法》之上，是很大的誤謬。

國民黨團書記長羅智強說，大法官的憲法判決攸關國家重大國政，一旦發生爭議，應交給人民做決定，所以提出《公投法》修正，期望透過明文規定建立應對機制。

民眾黨團總召黃國昌則回應，藍營的《公投法》修法內容還需進一步討論，但稱總統針對三讀通過的法律，還有個大絕招「不公布法律」可以對應，甚至不需要大法官處理。

總統可以不公布法律嗎？

