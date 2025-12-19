憲法法庭判決憲訴法修正案違憲 政院：釋憲案終能進入救濟程序

司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。(記者楊心慧攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕憲法法庭今判決憲訴法修法違憲，對此，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

法法庭今判決憲訴法修法違憲，憲法法庭認為，憲訴法修法的立法程序有明顯重大瑕疵，已達欠缺正當性的重大程度，牴觸憲法正當立法程序原則。李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

