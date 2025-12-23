憲法法庭判決爆關說疑雲 黃國昌怒告府院：這是刑事犯罪

黃國昌赴北檢告發不法關說。林煒凱攝

憲法法庭19日迎來大復活，宣判《憲法訴訟法》修正案違憲，但此判決有3位大法官未出席評議，引發外界質疑；對此，民眾黨主席黃國昌23日赴台北地檢署告發「府院進行司法關說」涉不法關說罪，他直指這是刑事犯罪行為，要北檢不要遇到綠色就軟趴趴、吃案。

網媒揭露，今年大罷免熱議時，憲法法庭傳出3人同一陣線，府院旋即派和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，卻踢到鐵板；黃國昌在臉書痛批，如此赤裸裸的關說司法，竟然大喇喇地「被寫出」，讓他感到不可思議。

為此，黃國昌今天到北檢告發，他受訪時直指，在台灣關說司法是犯罪行為，不僅僅是可恥的、踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為，他今天到北檢告發，要求總統府、行政院講明是誰教唆、指使，要求哪一位黨政高層去關說蔡宗珍。

黃國昌呼籲北檢，不要遇到綠色就軟趴趴，直接跪在地上，只差沒有跪下去舔，希望北檢不要吃案，收案後看到綠色的就趕快放進抽屜裡，動都不敢動，馬上進行證據保全，起碼傳喚蔡宗珍大法官來作證。

黃國昌按鈴告發。

「我相信以蔡大法官的風骨不會來作偽證」，黃國昌喊話蔡宗珍，請你發揮作為法官維護司法獨立公正審判應有的責任和義務，主動和北檢說清楚講明白，誰找妳關說。



