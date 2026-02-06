憲法法庭判決補充保費罰則部分違憲 衛福部：修法並採彈性裁罰

憲法法庭今天做出115年憲判字第2號判決，健保法中補充保費相關裁罰規定過於嚴苛，要求於2年內修法。衛福部社保司對此表示，將依判決意旨修法檢討，並將轉知健保署，修法前在個案違規裁罰上，採取更有彈性作法，避免受到現有條文限制。

全民健康保險法第85條規定，「扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處1倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處3倍之罰鍰」。

憲法法庭今天做出115年憲判字第2號判決，健保法第85條規定，以應扣繳補充保費作為計算罰鍰唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛情形，部分違憲，須於2年內修正。

對此，衛生福利部社會保險司長張鈺旋接受媒體採訪時表示，收繳補充保費是穩定健保制度的重要基礎，將依照判決意旨、修法方向進行檢討。

張鈺旋指出，大法官在理由書中提及，修法前，相關機關法院在個案判斷上，應視個案違規情節，裁量適當罰鍰金額，不要受到現行法條固定金額裁量的限制。她補充，將轉知健保保險人中央健康保險署，在判斷個案違規時，依照判決主文與意旨建立裁量基準，讓裁量更有彈性，避免受到現有條文限制。