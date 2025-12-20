憲法法庭判決《憲訴法》違憲！葉慶元狠酸：創造力震鑠古今

憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，引起輿論譁然。律師葉慶元直呼，這種法學創造力簡直是震鑠古今，「必須在我國法治史上大書特書，作為法學院莘莘學子楷模！」

葉慶元。（圖／中天新聞）

憲法法庭19日針對民國114年1月23日修正公布的《憲法訴訟法》部分條文作成判決，認定相關修正內容因立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自判決公告之日起失其效力，回到修法前的狀況。

憲法法庭判決記者會。（圖／憲法法庭直播）

葉慶元今天（20日）表示，假設大法官可以不受憲法訴訟法新修正條文的限制，而適用原憲法訴訟法進行審判，依據修正前憲法訴訟法第32條的規定，也必須要經過大法官「現有總額三分之二以上參與評議」，才能審判。換言之，目前八位大法官，至少必須六位參與，方能進行評議、審判。

憲法法庭。（資料圖／擷取自司法院直播）

葉慶元指出，謝銘洋院長等五位大法官居然直接在判決中宣稱，因為有三位大法官拒絕參與評議，所以可以直接從「現有總額」中予以扣除，這是連戒嚴威權時期的司法院大法官都做不出來的解釋，謝銘洋等五位大法官居然可以掰得出來，這種法學創造力，簡直是震鑠古今！必須在我國法治史上大書特書，作為法學院莘莘學子楷模！

