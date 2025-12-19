憲法法庭判《憲訴法》修正案違憲 行政院：盼民主憲政制度恢復良善運作
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
憲法法庭今（19）日宣判，去年1月23日立法院通過《憲法訴訟法》修正案違憲。對此，行政院發言人李慧芝稍早表示，行政院尊重憲法法庭的決定，也期盼民主憲政制度能恢復良善運作。
面對藍白去年聯手通過《憲訴法》部分條文，導致憲法法庭實務運作困難，形同癱瘓一年，憲法法庭今日下午作成114年憲判字第1號判決，認定立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。
行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。
李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。
