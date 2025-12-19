憲法法庭判《憲訴法》修法失效！大法官批「矛盾荒謬」：只剩8人卻要10人開會

憲法法庭今天宣判《憲法訴訟法》修法失效。

立法院今年修正《憲法訴訟法》第30條，設下「至少10名大法官才能評議」的開會門檻，但在目前大法官僅剩8人的情況下，憲法法庭形同遭到癱瘓。《鏡報》本周一獨家揭露，停擺逾一年的憲法法庭即將「大復活」。憲法法庭今（19日）正式召開記者會宣判憲訴法修正條文違憲，並在判決中下重話指出，若將被質疑違憲的開會門檻規定，反過來作為審查程序依據，等同讓條文「自己審自己」，不僅矛盾荒謬，也嚴重違反正當法律程序。

總統賴清德上任後，曾兩度提名共14名大法官人選，均未獲立法院藍白陣營同意通過，導致司法院大法官人數長期懸缺，目前僅剩8人。自去年10月28日作成「113年憲判字第11號」擬制遺產課稅案判決後，憲法法庭已超過一年未再作出任何判決，今日出手做出114年憲判字第1號判決，投下震撼彈。

判決指出，憲訴法第30條第2項規定「參與評議的大法官人數不得低於10人」，本身就是本案違憲審查的標的，從法律適用邏輯來看，當然不能再被拿來當作審查它是否違憲的程序規範，否則同一條文同時扮演「裁判規則」與「被告」，將造成自我審判的循環論證，陷入荒謬的邏輯矛盾。

憲法法庭進一步說明，若真的依該門檻規定作為程序前提，等於必須先假設該條文合憲，才能啟動審查；但一旦審查結果認定該條文違憲，又變成大法官以違憲的程序進行違憲審查，卻仍導出有效判決，程序與結果完全背離憲法正當法律程序。

判決更警告，為了避免這種邏輯衝突，大法官極可能被迫「未審先判」，直接宣告該門檻合憲，使審查流於形式，淪為「虛晃一招」，不僅違反公正審判，也牴觸程序法的基本原理。

此外，憲法法庭也點出現實狀況，目前大法官僅剩8人，若嚴格適用「10人開會」的規定，憲法法庭根本無法開庭審理任何案件，該條文已實質妨礙大法官行使憲法職權，因此不得作為本案判決的程序依據。



