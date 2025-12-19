憲法法庭判《憲訴法》修法違憲 大法官人數「10人門檻」宣告失效

（記者石耀宇／綜合報導）憲法法庭今（19）日宣告去年國民黨、民眾黨聯手推動的《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，相關規定自判決公告日起失其效力，憲法法庭也結束近一年的「停擺狀態」，正式恢復正常運作。

圖／憲法法庭今（19）日宣告《憲法訴訟法》部分修正條文違憲，自公告日起失其效力。（翻攝 憲法法庭 官網）

爭議條文源自2024年12月20日立法院三讀通過的《憲訴法》修正案，內容規定，若司法院大法官人數未達15人，總統須在2個月內補提名；憲法法庭作成判決與暫時處分時，參與評議的大法官不得少於10人，且作成違憲宣告時，須有至少9名大法官同意。

廣告 廣告

總統賴清德於今年1月23日公布修正條文，1月25日正式生效，民進黨立法院黨團隨即聲請暫時處分及釋憲。

不過，前司法院長許宗力等7名大法官於2024年10月31日任期屆滿卸任後，新任大法官人選兩度在立法院遭到封殺，目前僅剩8名大法官在任。依據修法後的人數門檻，憲法法庭無法湊足10人參與評議，更不可能達到9人同意宣告違憲，導致這一年來僅能針對案件程序作「受理或不受理」裁定，無法對實體爭議做出任何判決。截至今年11月底，仍有473件案件累積未結案，引發「憲法法庭被凍結」的批評。

今日宣判中，憲法法庭點名這次修法所增訂的《憲訴法》第4條第3項、第30條第2至6項及第95條施行日期等規定，因立法程序存在明顯重大瑕疵，違反憲法要求的正當立法程序，同時也使少數意見得以藉高門檻「否決多數」，實質妨礙憲法法庭行使職權，侵害司法權核心與人民憲法救濟權，因而宣告違憲，並自判決公告日起失效；同時確認修法前的第95條規定恢復適用。

換言之，未來憲法法庭將回到修法前的評議門檻規範，雖然大法官仍只有8人，但已不再受「必須10人參與、9人同意」的高門檻限制，可重新就重大憲法爭議作出實體判決。

更多引新聞報導

大谷效應發酵！WBC日本轉播 首次獨家交給Netflix

NASCAR傳奇賽車手空難身亡！噴射機墜毀起火 機上無人生還

