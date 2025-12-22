憲法法庭判《憲訴法》違憲 國民黨團赴北檢告發5大法官

國民黨立法院黨團按鈴提告「大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判」（圖／周志龍攝）

國民黨立法院黨團今（22）日前往台北地檢署，以違反《刑法》第124條「枉法裁判」罪，告發日前做出憲判「114年憲判字第1號」的大法官謝銘洋、尤伯祥、陳忠五、呂太郎與蔡彩貞。

立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定大法官人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名，並規範參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲的大法官人數不得低於9人。然而，憲法法庭日前作出114年憲判字第1號判決，認定相關修法違反憲法正當立法程序，自即日起失其效力。

國民黨團首席副書記長林沛祥指出，憲法法庭這次的判決是證據確鑿的違法判決，而且不是空穴來風，由3名有良心的大法官特別在內部提不同意見書，讓外界了解這次判決有多荒謬。謝銘洋等5名大法官為了強行通過判決，不把3名不同意見的大法官計入總額，違法變造審判組織，5名大法官黑箱完成宣判。

國民黨團副書記長王鴻薇則表示，謝銘洋等5名大法官涉犯刑法第124條，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，該處1年以上7年以下有期徒刑。大法官身為司法的最高機構卻帶頭違法，但有3名大法官作為最後良知，拒絕違法參加判決的會議，她期盼司法體系裡面，仍然有挽救司法崩壞最後的力量。

