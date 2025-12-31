憲法法庭又有動作？本周五這件事讓朝野神經緊繃

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官於12月19日公布判決後，憲法法庭近期公告將於本周五進行「確認裁判文本評議」。由於賴清德總統日前公開批評立法院未審議預算，外界高度關注憲法法庭是否會針對已受理的114年中央政府總預算釋憲案作出判決，此舉恐進一步升高朝野對立局勢。

憲法法庭近期公告將於本周五（1月2日）進行「確認裁判文本評議」。（圖／報系資料照）

謝銘洋及呂太郎等5位大法官在12月19日未經公開辯論程序，即逕行宣判修法後的《憲法訴訟法》違憲，此判決排除了蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3名持有不同意見的大法官，並署名公布「114年憲判字第1號判決」，此舉被視為讓憲法法庭運作「復活」。

針對本周五即將進行的議程，憲法法庭書記廳說明，當日是大法官進行裁判文本評議，因屬於評議不公開事項，無法對外回應具體內容。然而，5位大法官即將公布的「115年憲判字第1號判決」究竟涉及何種議題，因缺乏開庭審理與辯論過程，外界目前無從得知。

憲法法庭。（圖／資料照）

自《憲法訴訟法》於民國111年1月4日施行以來，大法官審理案件改採憲法法庭形式，其特色在於受理與否依裁定進行，必要時召開言詞辯論庭。近年多起判決皆經過辯論程序與直播後才擇期宣示結果，與此次未經辯論即判決的模式形成強烈對比。

目前受理案件中，以民進黨51位立委及行政院針對114年度中央政府總預算案聲請的釋憲案，以及監察院因預算遭刪減而提出的釋憲案最受矚目。此外，尚有法官針對《跟蹤騷擾防制法》中「書面告誡決定不得聲明不服」規定聲請釋憲，以及禁止選前公布民調、受刑人勞作金等案尚未審結。

