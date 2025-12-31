憲法法庭周五又有判決 白委批「違憲」：不具任何法律效力的廢紙

民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

司法院代理院長謝銘洋等5位大法官19日署名公布「114年憲判字第1號判決」後，讓憲法法庭復活，接著又公告2026年1月2日憲法法庭將「確認裁判文本評議」，是否針對已受理的114年中央總預算釋憲案作出判決，備受矚目。民眾黨主席黃國昌今（31日）痛批，違憲召開的憲法法庭所作出的判決，就是不具任何法律效力的廢紙，民進黨找一批支持大惡罷的專家學者連署，意圖營造社會支持5位綠色司法獨夫的假象，但民意騙不了人。

民眾黨今（31）日召開黨政聯繫會議，黃國昌表示，針對中共持續升高軍事威脅，我國本應務實強化自身防衛能力，保障國軍弟兄合理待遇、並確保既有軍購如期到貨，穩健增強戰力；然而，執政黨刻意模糊焦點，漠視台灣國防當前最根本、最迫切的問題，反而操作人民恐懼以掩蓋自身不依法行政的失職，成天高喊空洞的團結口號，勒索在野黨護航行政院違法編列的總預算案、以及內容不透明的1.25兆元的國防特別條例。

黃國昌痛批，民進黨這種操作戰爭恐懼掩蓋違法亂紀、把正當監督抹紅成中共同路人的低劣政治把戲，台灣人民不會上當，民眾黨更不會縱容。

黃國昌指出，建設國家、強化國防，本就不分黨派，但執政黨連最基本的依法編列預算都做不到，卻反過來指控在野黨不團結實在荒謬至極；面對共軍演習，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了7000億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？

黃國昌指出，行政院長卓榮泰至今仍不依法編列軍人加薪預算，嚴重打擊國軍弟兄士氣，民進黨團幹事長鍾佳濱更吃了誠實豆沙包，不小心說出執政黨的內心話「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨心裡，國軍「賣命是義務、沒有資格談保障」。

黃國昌強調，民眾黨絕對會堅定捍衛軍警消權益，也正告執政黨若真的重視國防，賴清德總統就該赴立法院國情報告，若真的在乎國家建設和人民福祉，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國，「Do your job」才是對國家、對人民最基本的負責。

此外，面對本周五憲法法庭即將公布「115年憲判字第1號判決」，可能對114年中央政府總預算釋憲案作出裁判，黃國昌批評，違憲召開的憲法法庭所作出的判決，就是不具任何法律效力的廢紙，所以才會心虛到不敢召開言詞辯論，5個人躲在黑暗處恣意妄為，就算民進黨找了一批之前支持大惡罷的專家學者連署，意圖營造社會支持5位綠色司法獨夫的假象，但民意騙不了人。

黃國昌提及，「我身為法律人，看見近期一份《美麗島電子報》民調，真的相當難過」，顯示認同現在憲法法庭的只有24％、不認同高達60％，這個數字非常可怕，代表此刻憲法法庭的公信力已經徹底崩盤、司法的社會信任度已經倒地不起、趴在地上；國家走到這樣子的局面，民眾黨沒有選擇，只有勇敢面對、勇敢戰鬥，當民進黨在胡搞亂政的時候，民眾黨要用最堅定的步伐、最具體的行動來捍衛台灣的民主憲政。

最後，黃國昌說，今日為2025年歲末，回顧過去一年，一路相挺的支持者、盡責的黨公職們，共同走過許多不容易的時刻，誠摯感謝每位夥伴面對外界的攻擊、誤解與壓力都沒有退縮、勇敢奮戰「大家這一年真的辛苦了。」展望明年、面對攸關台灣未來的2026年選舉，勢必會更加艱辛，但愈是困難的時刻，愈要彼此扶持、更加團結、群策群力，一個人走得快、一群人走得遠，只要「心存善念、盡力而為」，堅持為人民說真話、做對的事，民眾黨一定能走得更穩、更遠，不辜負所有支持者的期待。

