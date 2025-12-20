憲法法庭如扁政府監察院遭癱3年案例！張景森指藍白委隨「兩大法師」起乩結果自斃：還要繼續跟著法棍起鬨嗎？

憲法法庭昨歷經一年多的停擺，五名大法官針對憲訴法釋憲案公布判決，認定藍白修法條文均牴觸憲法，應自判決公告日起失去效力，在野陣營開記者會喊反獨裁，宣布要彈劾總統賴清德，然而實際程序卻受限制無法通過，引發外界質疑。前政委張景森指出，當年藍營為給前總統陳水扁難看而癱瘓監察院，結果適得其反，就像如今的憲法法庭。他表示，藍白立委隨翁曉玲和黄國昌兩位「大法師」起乩，結果不但作法自斃淪為笑柄，還讓行政權不受限制，「藍白立委應想一想，還要繼續跟著法棍起鬨嗎？」

張景森說，回想陳水扁時代，國民黨為了給陳水扁難看，杯葛總統提名的監察委員，結果造成監察院從2005年到2008年，長達三年半幾乎停擺；陳水扁面子當然有點難看，但其實內心應該非常爽。



張景森提到，那段日子，自己在行政院，沒有監察院來糾正、約談或彈劾，沒有所謂違法失職的監督力量，大家過得很爽很快樂，所有行政官員都希望國民黨繼續杯葛下去，監察院永遠不要再開門。



張景森表示，如今類似的戲碼出現在大法官人選上，藍白也是為了給賴清德好看，兩輪審查否決全部大法官提名人選，又為了自己的擴權法案被憲法法庭判違憲，乾脆通過憲訴法讓憲法法庭關門，證明他們法力無邊。



張景森直言，但只要有點腦袋的人都知道，憲法法庭關掉之後，最爽的絕對不是立法院，而是行政院，「行政權不受司法監督，行政權會有多大，完全超出你的想像！大到嚇死人！我這裡就不講了，不然你們晚上會睡不著覺！」



張景森說，藍白這些立委可能是因為自卑，看到留德的翁曉玲和留美的黄國昌兩位大法師，口中喃喃唸出一些他們聽不懂的法律咒語，看似神通廣大，能夠呼風喚雨，就跟著他們起乩，胡搞瞎搞。



張景森諷刺，不料這兩人貌似聰明絕頂，能想出一些立法詭計來搞政治，最後結果證明不但作法自斃，淪為笑柄，還讓行政權不受限制，大到可以否決立法院通過的任何法案；本來想要立法權獨大，結果搞成行政權獨大。



張景森指出，藍白昨天在立法院門口一字擺開，大罵賴清德「帝制」、「獨裁」、「專制」，但是追根究底，罪魁禍首就是翁曉玲和黄國昌和藍白立委諸君，「你們自己就是拿香對拜的造王者！」他也提醒，藍白立委應該想一想，還要繼續跟著法棍起鬨嗎？

(圖片來源：張景森臉書、三立新聞網)

