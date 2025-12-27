憲法法庭宣判憲訴法修正案違憲 逾千位學者、律師連署力挺判決

〔記者李文馨／台北報導〕憲法法庭5位大法官19日宣告「憲法訴訟法修正案」違憲，立法院國民黨團在立法院會對5位大法官提出譴責案，並告發5位大法官及憲法法庭濫權瀆職。據統計，累計有96個公民團體、690位學者和603位律師發出共同聲明，力挺11年憲判字第1號判決。聲明表示，這是使憲政民主回歸正軌的第一步，期盼持續的公共討論，讓台灣走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。

為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界日前發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」。根據經民連統計，截至12月26日晚上9時，累計連署的公民團體共96個，律師共603人；學界連署共690人，其中大專教師及研究院學者共651人(含法律學者132人)，其他情形共39人。

律師林詩梅透過新聞稿表示，憲法法庭是保障基本權利與權力分立的最後防線。憲法解釋容有不同空間，但當憲政秩序遭受惡意侵蝕，以致憲法法庭實質停擺時，讓憲政體制繼續運作，是憲法法庭對人權與法治的基本責任。此刻，法律人不能沉默，應當發聲支持憲法法庭114年憲判字第1號判決，以確保憲法審判制度之正常運作。

律師林仲豪說，本次困境實因政治部門各持己見所致，僵局已逾1年，而人民基本人權的維護，機關權限爭議，過往均因大法官解釋及憲法法庭判決作成決定而解決，為守護自由民主體制，落實憲政秩序，祈請大法官們發揮智慧，持續對話，共同承擔憲法守護者職責。

律師錢建榮指出，許玉秀大法官在釋字第601號解釋協同意見書說：「作為公平正義的使者，裁判者有義務維護自己的存在。裁判者維護自己的存在，不是為了一己小我的利害，而是因為他們有義務維繫裁判制度、阻止社會回到以拳頭定是非的野蠻狀態」。違憲審查的前提，當然是不受審查規範的內容限制，否則就根本不會有法規範被宣告違憲了。

聲明肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能。大法官在這次的判決中，適用「程序重大明顯瑕疵」的標準，指立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。這促使立法者未來必須避免濫用多數暴力，使立法程序回到公眾充分知情、溝通與充分審議的正軌。該憲判也確立大法官僅受合憲「憲訴法」拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。

聲明強調，作成此次判決的憲法法庭絕非「未合法組成」。過去1年，3位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害，此狀況應視同3人自行迴避。聲明表示，本案大法官的現有總額應為5人，舊法3分之2評議門檻應為4人，5位大法官自得依憲訴法第30條第一項進行合法審判，因114年憲判字第1號判決為合憲的有效判決。

