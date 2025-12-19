憲法法庭宣判《憲訴法》違憲 黃帝穎：藍白癱瘓憲法法庭時代劃下句點

憲法法庭今宣判《憲訴法》修法違憲，終結因大法官人數不足而癱瘓近一年的僵局。

藍、白兩黨在去年12月挾人數優勢，強推《憲法訴訟法》修正案，除將大法官人數改以「法定名額」訂為15人外，亦提高違憲宣告的同意門檻，要求至少9名大法官同意。然而目前在任大法官僅剩8人，加上總統府兩度提名司法院人選均遭藍白陣營否決，導致憲法法庭長達一年無法正常運作。

憲法法庭今（19日）就《憲法訴訟法》修法案作出判決，認定該法提高憲法法庭運作門檻，已構成立法程序重大瑕疵，宣告違憲並即日起失效。對此，律師黃帝穎表示，此判決等同重啟憲法法庭運作，也讓台灣回歸權力分立的憲政正軌。

憲訴法修法遭宣告違憲 憲法法庭正式重啟

憲法法庭判決指出，《憲法訴訟法》修法過程「立法程序有明顯重大瑕疵」，不僅違反憲法正當立法程序，也牴觸權力分立原則，因此自判決公告日起失其效力。此舉被視為終結憲法法庭長期無法正常運作的狀態。

黃帝穎：台灣曾成唯一癱瘓憲法法庭的民主國家

黃帝穎在臉書發文指出，台灣一度成為全球民主國家中，唯一讓憲法法庭陷入癱瘓的案例，今日判決形同劃下歷史句點，讓憲政制度回歸正常軌道。

不滿「不副署」卻不倒閣？黃帝穎批藍白政治操作

針對藍白陣營不滿行政院長對相關法案「不副署」，黃帝穎批評，藍白一方面指控閣揆違憲，揚言移送監察院彈劾，另一方面卻提出人數不足、門檻過高的總統彈劾案，形同「打假球」，轉移不敢倒閣的政治壓力。

違憲爭議回歸憲法審查 黃帝穎：對藍白是種解脫

黃帝穎強調，隨著憲法法庭重新運作，未來違憲爭議將回歸憲法法庭審查，而非仰賴行政院長以「不副署」方式把關憲政運作。他直言，對於不敢發動倒閣的藍白陣營而言，憲法法庭重啟反而是一種「政治解脫」。

