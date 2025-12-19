憲法法庭宣告憲訴法違憲 3大法官轟判決無效

在野黨立委去年三讀通過修正憲法訴訟法，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人；憲法法庭認定，憲訴法修正條文立法程序有明顯重大瑕疵，昨天判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。

特別的是，目前大法官只有八人，本案不計入楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三名拒絕評議的大法官後，僅司法院代理院長謝銘洋等五名大法官作成判決，引發爭議。

楊惠欽、蔡宗珍、朱富美堅持遵循現行憲法訴訟法的規定，因此拒絕本案評議，卻被憲法法庭排除於現有總額。楊惠欽等三名大法官認為，憲法法庭未依法合法組成，卻做成判決的審判權限，質疑判決的合法性，認為五名大法官的判決無效。

法庭被指未依法成立 難自圓其說

過去即便依照舊法，也要有三分之二、亦即六名大法官參與評議才能判決，楊惠欽、蔡宗珍、朱富美意見書主張，憲法法庭是否具作成判決權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法成立，而不在判決內容如何試圖「自圓其說」，昨天判決當屬違法。

憲法法庭判決指出，立法者不能以法律阻止或妨礙大法官行使職權，否則法律即牴觸憲法而無效，即便大法官有應迴避的原因，而不得參與審判，但若因迴避導致全體大法官不得行使職權者，仍不得以迴避為由拒絕審判。

判決表示，不能因部分大法官持續拒絕參與評議，導致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，否則即屬憲法審判的拒絕，非憲法所允許。從個案審判的觀點，已在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就案件審理而言，均無異於缺額，不應計入大法官現有總額人數內。

3大法官拒絕評議 被排除總額外

憲法法庭也說明，在此極端例外、不得已的狀況下，為維持憲法法庭運作、發揮大法官憲政功能，而將三人從現有總額中扣除。

憲法法庭認為，憲訴法既是國家法律體系的一環，作為大法官行使職權的程序規範，不應妨礙憲法賦予大法官的職權，憲訴法在不牴觸憲法的前提下，大法官自應尊重，不得一概摒棄不用。

楊惠欽等三名大法官指出，五位大法官作成的「一一四年憲判字第一號判決」，不符法定人數要件，屬顯然無效，大法官或憲法法庭不具所謂「組織自主權」，無得以「程序自主權」為名，自行決定或變更憲法法庭合法組成要件的權限。

在野黨批帶頭違憲 國人不須遵守

針對憲法法院昨宣判憲法訴訟法違憲，民眾黨主席黃國昌和提案加嚴憲訴法門檻的國民黨立委翁曉玲都說，依照舊法要有六位大法官才能判決，因此這判決不具效力，國人不須遵守。黃國昌說，作出判決的五位「綠色」大法官，步上賴清德總統後塵，成帶頭違憲的作亂者，親手拆了憲法法庭，台灣正邁向綠色獨裁。

行政院表示，尊重憲法法庭的決定，也樂見民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

