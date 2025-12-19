憲法法庭宣告《憲訴法》修正案違憲！國民黨立院黨團轟：大法官淪賴清德獨裁鷹犬
癱瘓至今長達1年的憲法法庭今天（19日）大復活，正式宣告《憲訴法》修正案部分違憲，並自判決公告日起失去效力。對此，國民黨立院黨團今天下午旋即舉行記者會砲轟，憲法法庭判決竟僅有5位大法官參與，其中還有1位提出不同意見，而這只證明一件事，「大法官已經淪為賴清德政府獨裁的鷹犬」。
藍白去年底強行通過《憲法訴訟法》修正案，提高憲法法庭開庭門檻，導致現有8位大法官未達新制所定的10人標準，無法開庭評議，癱瘓至今長達1年。憲法法庭討論後，決議不受新制箝制，並在今天復活，正式宣告《憲訴法》部分違憲，自判決公告日起失去效力。
對此，國民黨立委翁曉玲下午在記者會上說，立法院修法目的，是希望未來憲法判決能在「一定多數」的大法官參與下作成，因此將憲法法庭評議門檻提高至3分之2，亦即15位大法官中，至少須有10名，才能作成憲法判決，目的在確保憲法正義及公信力。
翁曉玲痛批，今天的憲法法庭判決竟然僅有5位大法官參與，其中還有1位提出不同意見，形同僅由4位大法官，即宣告《憲訴法》修法違憲，「這難道不是一件非常可恥的事情嗎？」
翁曉玲強調，這次宣告修法違憲，只證明一件事，「大法官已經淪為賴清德政府獨裁的鷹犬」，目的在捍衛、維護獨裁權力，遂行執政者的意志，她對此感到極度遺憾。
翁曉玲示警，目前仍有5項重大法案仍在憲法法庭審理中，包括《選罷法》、114年度總預算、《財劃法》修正案、《警察人員人事條例》修正案，以及軍人加給相關修法，未來恐怕只要行政院不滿意，就會提起釋憲，並由大法官一一宣告違憲。
國民黨立院黨團書記長羅智強接著酸說，當年袁世凱稱帝還需要6個人，現在賴清德當皇帝，5個人就夠了。
羅智強指出，8位現任大法官中，已有3位大法官正式提出公開的不同意見法律意見書，明確指出此次憲法法庭並未依法、合法組成，其所作成的判決，合法性自然必受到嚴重質疑。
羅智強表示，至少還有3位大法官願意站出來反對，反觀這5位作成判決的大法官，在同僚已公開反對、質疑法庭組成合法性的情況下，仍以公然違法、逾越法定人數門檻的方式作成判決，「大法官自己做出違憲判決，是中華民國憲法之恥」。
羅智強諷刺，這些大法官等同對外宣告，「賴清德不用怕，你可以不執行、不附署、不公布法律，只要有我們在，立院通過的法律，我們全部幫你宣告違憲。」讓總統安心坐在皇帝寶座上。
羅智強強調，國民黨團將對這5位作出違法判決的大法官提出最嚴厲的譴責，且對賴清德的彈劾程序已正式啟動，他們同時也要讓全國人民清楚知道，這5位大法官是如何以違憲為手段，為賴清德打造「皇帝體制」。
