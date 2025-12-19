憲法法庭宣告「憲訴法」修正案違憲 翁曉玲：中華民國憲政史上最黑暗一天

憲法法庭判決「憲法訴訟法」修正案違憲，立法院國民黨團召開「可恥! 大法官淪賴清德司法戒嚴打手! 」記者會。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭判決「憲法訴訟法」修正案違憲，立法院國民黨團召開「可恥! 大法官淪賴清德司法戒嚴打手! 」記者會，當初提案修法的國民黨立委翁曉玲表示，「這是中華民國憲政史上最黑暗的一天」，憲法規定的大法官人數有15位，但這次判決僅5位大法官就做成憲法解釋，這是個無效、違憲違法的判決，國人不需要去遵守這樣的憲法判決。

翁曉玲說明，這次憲訴法的修法目的是希望讓大法官在人數多數的情形下做成憲法判決，因此將憲法法庭評議人數拉高到三分之二，至少要有10位大法官在任的時候才能做成憲法判決。但這樣子的規範從民國82年施行至今都是採高標準，她希望具有憲法爭議的憲法解釋，有多數大法官參與評議做成憲法解釋，少數大法官沒有公信力才提案修法。

廣告 廣告

翁曉玲說，這次竟然只有5位大法官參與憲法判決的審議，還有一位大法官針對部份理由提出不同的意見，嚴格來說，4位大法官就做出憲法訴訟法違憲，這不是很可恥的一件事情嗎？憲法法庭現在有8位大法官，但有3位沒有在出現這次的判決，只有5位，看起來未來重要的憲法解釋只有5位大法官參與評議，半數(2到3位)就能做出違憲或是合憲的解釋，簡直滑天下之大稽。

翁曉玲表示，這次大法官判決理由非常不妥的是，居然還介入立法院立法程序的自主權，雞蛋裡挑骨頭說立院二、三讀的程序有瑕疵，所以憲訴法修法是有問題的，敬告這5位大法官，過去是不是對於立法自主權的部分予以尊重？今天大法官做出違憲的判決已經證明大法官成為賴政府的鷹犬，維護賴清德的獨裁權，遂行賴清德的意志。

「我個人非常遺憾」，翁曉玲說，大法官堅持300多天，如果當初認為是違憲的法律，為什麼不提早做，為什麼要堅持到最後才出了這麼荒誕的憲法判決，無法說服法界人士和社會大眾。

針對判決違憲的影響，翁曉玲表示，目前還有5個重要的法案在憲法法庭等待判決，包括公職人員選罷法、114年度中央政府總預算案、財劃法，警察人員人事條例和軍人加薪的休正案；她已經可以預期，這幾個重要的法案，大法官會隨著行政院認為是違憲就宣告違憲。只要是賴政府不喜歡的修法，行政院就會進一步提起釋憲，讓大法官一一做成違憲的判決，「這是中華民國憲政史上最黑暗的一天」。

翁曉玲質疑，中華民國真的要走向納粹時代了嗎？所有的法律、權利都是執政者一把抓，我們還有五權分立嗎？現在只有一權，就是總統的獨裁權，做出最糟糕、最不知羞恥的判決。只要立法院通過福國利民的法案，都會被宣告違憲，這些法律不會被執行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》怕團滅拒倒閣卻喊彈劾？藍委嗆聲秒變「翻車現場」

自由說新聞》藍委揪團被打臉！張惇涵「連環電爆」網狂讚瘋傳

立院答詢電爆3藍委被封新戰神 張惇涵：我只是盡本分

中客羽田機場飆罵竟因「這件事」 台人日語報警又遭砲轟

