憲法法庭宣告《憲訴法》修法違憲！翁曉玲轟大法官淪獨裁者鷹犬

憲法法庭今天判決《憲訴法》部分條文牴觸憲法，應自判決公告之日起失其效力，回到修法前的狀況。國民黨立委翁曉玲痛批，大法官已經淪為賴政府獨裁者的鷹犬，並指今天是中華民國憲政史上最黑暗的一天。

翁曉玲。（圖／中天新聞）

翁曉玲下午在記者會上表示，看到大法官對《憲訴法》修法做成違憲判決，這次《憲訴法》的修法，目的是希望，未來大法官在一定多數的情形下，作成判決，所以將憲法法庭做成評議人數拉高到2/3，必須是15人的2/3，也就是必須至少10位大法官在任時，才能做成憲法判決。

翁曉玲指出，我們希望具有憲法爭議的憲法解釋，必須要由多數的大法官一起共同參與評議，做成憲法解釋。《憲訴法》從112年新修新制定以來，標準是維持在1/2，可是從過去的一些案例裡面看到，只有少數大法官就做成的憲法判決，沒有辦法建立起公信力，因此我們在立法院才提出修法，將大法官的評議門檻提高到2/3。

翁曉玲說，今天我們看到，竟然只有5位大法官參與憲法判決的審議，當中還一位大法官針對部分理由提出了不同的意見，所以嚴格來說，4位大法官就宣告了《憲訴法》修法的違憲，這不是一個很可恥的一件事情嗎？看起來，以後我們所有重要的憲法解釋，就會只要5位大法官去參與評議，然後過半數的大法官就可以決定是否違憲，也就是兩位大法官三位大法官就可以決定一個重要的釋憲案到底是合憲還是違憲，實在滑天下之大稽。

憲法法庭宣告《憲訴法》修法違憲。（圖／中天新聞）

翁曉玲直呼，在所有民主國家的憲法法庭，都絕對不允許有這樣極少數的大法官就可以控制、主導這麼重要的釋憲爭議。這次大法官的判決理念，個人認為非常不妥的是，他們竟然還介入立法院立法程序的自主權，雞蛋裡挑骨頭，聲稱立法程序有瑕疵，所以認為《憲訴法》的修法是有問題的，「我想敬告這五位大法官，看看你們過去的所有的憲法判決，是不是對於立法程序、立法自主權的部分都予以尊重？更何況，在上一次的立法程序當中，並沒有任何瑕疵，法案在討論過程當中，都已經善盡了各式各樣的充分的討論。」

翁曉玲認為，今天大法官做成了這樣的一個判決，宣告《憲訴法》修法是違憲的，只證明了一件事，大法官已經淪為賴政府獨裁者的鷹犬，維護賴清德的獨裁權、遂行獨裁者的意志。她質疑，如果當初就認為《憲訴法》修法違憲，為何要堅持了一年之後，做出了這麼荒謬、荒誕的判決？這完全無法說服法界人士和大眾。

翁曉玲說，可以預期未來只要是賴政府不喜歡、不滿意的法案，行政院就會進一步的提起釋憲，然後由大法官一一做成違憲的判決，「今天真的是我們中華民國憲政史上最黑暗的一天！」我們早上才對總統提出彈劾案，我們看到賴清德現在是如何藐視法律，下午大法官們竟然又對《憲訴法》的修法做成了違憲的判決。所有的法律都是由執政者一把抓，所有的權力都是由執政者一把抓，我們還有五權分立嗎？只有一權，就是只剩下總統的獨裁權。

憲法法庭。（圖／中天新聞）

翁曉玲對這5位做成判決的大法官表達嚴正抗議，他們做了中華民國史上最糟糕且最自肥、最不知羞恥的判決。這個判決的後續影響，就是只要立法院通過對人民有利、福國利民的法案，但是民進黨不同意的，全部都會被宣告為違憲，這些法律不會被執行。

