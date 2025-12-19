憲法法庭宣告《憲訴法》違憲失效 行政院：盼民主憲政恢復良善運作

記者劉秀敏／台北報導

行政院發言人李慧芝（圖／行政院提供）

憲法法庭今（19）日召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，針對藍白去年提出的《憲法訴訟法》修正案做出判決，指出立法程序存有明顯重大瑕疵，「應自本判決公告之日起失其效力」。對此，行政院發言人李慧芝回應，行政院尊重憲法法庭的決定。

有關憲法法庭今日作成114年憲判字第1號判決一事，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

廣告 廣告

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

更多三立新聞網報導

賴清德力邀國政茶敘「韓國瑜突不克出席」總統府：感到意外與不解

藍白推反年改三讀「7年成果功虧一簣」 行政院：將全力捍衛年金制度

藍白再聯手封殺國防特別預算＋院版財劃法！行政院嘆遺憾：盼儘速審查

小紅書涉詐「未配合調查」遭禁一年 行政院：支持防詐管制作為

