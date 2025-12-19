憲法法庭宣告《憲訴法》違憲失效 黃帝穎：對不敢倒閣的藍白是解脫

記者劉秀敏／台北報導

憲法法庭內部（圖／資料照）

憲法法庭今（19）日召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，針對《憲法訴訟法》釋憲案作出判決，認為《憲訴法》立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，「應自本判決公告之日起失其效力」，讓停擺一年的憲法法庭復活。對此，律師黃帝穎表示，藍白應該樂見憲法法庭重啟，化解不副署後不敢倒閣的政治壓力。

黃帝穎在臉書發文表示，憲法法庭今天宣判藍白《憲訴法》修高門檻導致憲法法庭癱瘓「違憲」，等於重啟憲法法庭。憲法法庭判決針對《憲訴法》指出：「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

黃帝穎指出，台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，今天劃下歷史句點，回歸權力分立憲政常軌。

黃帝穎表示，藍白不滿閣揆「不副署」違憲惡法，一下違憲移送監院彈劾閣揆、一下提出人數不夠2/3門檻的總統彈劾，一再打假球，轉移不敢倒閣的心虛。今天憲法法庭重啟，往後違憲爭議法律回歸憲法法庭審查，不再全靠閣揆不副署把關民主憲政，「這對不敢倒閣的藍白是解脫！」

