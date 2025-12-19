憲法法庭宣告《憲訴法》違憲！黃帝穎諷「對不敢倒閣的藍白是解脫」

憲法法庭今（19日）召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，針對《憲訴法》釋憲案作出判決，認為《憲訴法》立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，「應自本判決公告之日起失其效力」；停擺一年的憲法法庭「復活」。對此，律師黃帝穎表示，「藍白應該樂見憲法法庭重啟，化解不副署後不敢倒閣的政治壓力」。

黃帝穎於臉書發文指出，憲法法庭今日宣判藍白《憲訴法》修高門檻導致憲法法庭癱瘓「違憲」，等於重啟憲法法庭。他表示，憲法法庭判決針對《憲訴法》指出「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力」。

廣告 廣告

黃帝穎直言，藍白《憲訴法》違憲，再度遭憲法法庭打臉。他嘲諷，「藍白應該樂見憲法法庭重啟，化解不副署後藍白不敢倒閣的政治壓力」。黃帝穎說，「台灣是全球民主國家唯一憲法法庭遭癱瘓的國家，「今天劃下歷史句點，回歸權力分立憲政常軌」。

黃帝穎提到，藍白不滿行政院長卓榮泰「不副署」違憲惡法《財劃法》，一下違憲移送監院彈劾閣揆、一下提出人數不夠三分之二門檻的總統彈劾，「一再打假球，轉移不敢倒閣的心虛」。他表示，「今日憲法法庭重啟，往後違憲爭議法律回歸憲法法庭審查，不再全靠閣揆『不副署』把關民主憲政，這對不敢倒閣的藍白是解脫！」

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

彈劾總統法律實務上不可能！黃帝穎指藍白提案是故意「打假球」：心虛不敢倒閣轉移焦點

高虹安貪污無罪？黃帝穎舉三裁判打臉高院「異常與雙標」：全案上訴最高法院難維持無罪