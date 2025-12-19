憲法法庭宣布憲訴法新制立法程序有重大瑕疵、牴觸憲法 即日起失效

司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。(記者楊心慧攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決；憲法法庭今宣布，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

賴清德總統兩波各提名7名大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有8人，從去年10月28日宣判的「113憲判字11號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾1年未做出任判決。

憲法法庭表示，中華民國今年1月23日修正公布前之憲法訴訟法第95條規定，於該規定本次修正公布後繼續適用。

司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞，於1樓多媒體簡報室召開。

