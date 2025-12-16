憲法法庭將判決？ 週五「確認文本評議」

台北市 / 綜合報導

憲法法庭從去年底藍白兩黨合力修「憲法訴訟法」，提高大法官評議做出違憲宣告的門檻，再加上7位大法官任滿， 7 個缺額始終沒補足，現在只有8位大法官，憲法法庭形同停擺。不過，憲法法庭的行事曆上這週五出現了一個「確認文本評議」，這引起高度關注，憲法法庭要做出判決了嗎。有法界人士猜測，有可能是「統一解釋法律及命令」案件，因為依法只要現有半數大法官參與評議過半同意就可以做出裁判。但確切的案件還是要當天才知道。而對於立法院民進黨團針對「憲訴法」提出釋憲，現有的8位大法官是否評議做出裁判來「自救」，大法官們分成三派。有4位大法官認為，憲法法庭不應受憲訴法規範，但有3人認為必須恪守現行有效的憲訴法。學者說明，要突破這個僵局必須8位大法官人齊心協力。

5位大法官齊聚憲法法庭，這樣的場景隨著2024年10月31日7人任滿，加上2024年底藍白聯手修憲法訴訟法，提高參與評議及做出違憲宣告的大法官人數門檻，大法官只有8人員額不足，憲法法庭從此就沒有做出判決。朝野僵局之下憲法法庭可能再次做出判決嗎。

憲法法庭行事曆顯示12月19日「確認文本評議」，這是代表大法官就已做出評議的裁判做最後文字校對確認，但因為受理案件的審理評議都列為機密事項，到底處理哪一案要等當天才有答案，但依照去年底立法院三讀修正憲法訴訟法部分條文，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，若要作成違憲宣告同意人數不得低於9人，民進黨立法院黨團立即聲請釋憲。

這個月19日憲法法庭即將進行的「確認文本評議」會是哪一案。若依照修法後的憲訴法門檻規定，有法界人士揣測，因為如果是「統一解釋法律及命令」案件，依法只要現有半數大法官參與評議，參與評議大法官過半數同意就可以做出裁判。因此有法界人士認為，19日的判決應該是這類案件有人認為可能是「台中高鐵重劃統一解釋案」。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗說：「最近爭執違憲審查權，憲法法院判決宣告法律案的違憲，這個門檻比較高，基本上要9個人才可以形成違憲判決，這陣子爭辯是這個，週五要開的統一解釋法律跟命令沒有那麼嚴格。」

但針對憲訴法修法大法官人數不足，導致憲法法庭從此沒做出判決，目前僅有的8位大法官也有部分主張試圖解套，包含司法院代理院長謝銘洋大法官呂太郎陳忠五尤伯祥都曾撰寫「不同意見書」，主張大法官應針對憲訴法解釋自救，因此憲法法庭基於「程序自主權」原則，應有權審理新修的憲訴法。

但有另外3位大法官持不同看法，大法官楊惠欽蔡宗珍和朱富美認為大法官必須恪守現行有效的憲訴法，至少要有10位大法官才能進行憲法評議的規定。還有1位大法官蔡彩貞目前沒有表明立場。高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗說：「大法官分三派要通過憲法牢籠要大家齊心合力，有些人說再補大法官，前2次兩批大法官法界前輩，沒有人能擔保進國會會不會遭到同樣對待。」

按照憲法法庭過去進行違憲與否的判決，每一位大法官都有投票權參與評議門檻的大法官人數，須達現有總額3分之2以上，且過半數同意，若有人持不同意見就會寫「不同意見書」，現在朝野憲政僵局持續，行政部門過去提的釋憲案走不通，如今行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法修法，藍白若要提釋憲恐怕也將卡在大法官人數不足。我國史無前例的憲政僵局，憲法法庭是否有可能恢復功能影響深遠。

