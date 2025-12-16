憲法法庭將復活？ 大法官週五召開評議 傳有新判決

台北市 / 綜合報導

藍白兩黨合力修改「憲法訴訟法」，拉高大法官判決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭，因人數不足等同停擺。對於立法院民進黨團針對憲訴法釋憲，8名大法官對於是否進一步評議、做出裁判，立場各異。有4名大法官認為，憲法法庭不應受憲訴法規範，有3人覺得必須恪守現行有效的憲訴法，學者表示，若要突破這個僵局的話，還得要8人齊心協力，而近期司法院行事曆也被發現，大法官將於本週五召開評議，也被解讀憲法法庭即將復活。

象徵國家憲政最高權威，15名大法官齊聚憲法法庭，負責解釋憲法及法律命令，但這樣的場景，隨著2024年10月31日7人任滿退職，員額不足下暫時停擺，立法院長韓國瑜(2024.12.20)說：「憲法訴訟法第30條條文，修正通過。」回顧去年底立法院三讀修正，憲法訴訟法部分條文，將大法官總額固定為15人，參與評議的大法官人數，不得低於10人，若要作成違憲宣告，同意人數不得低於9人，民進黨立院黨團立即聲請釋憲。

面對修法目前憲法法庭，僅存的8名大法官，包含代理院長謝銘洋，大法官呂太郎陳忠五尤伯祥，都曾撰寫不同意見書，主張大法官應針對憲訴法解釋自救，因此憲法法庭基於「程序自主權」原則，應有權審理新修的憲訴法，但大法官楊惠欽蔡宗珍和朱富美，3人持不同看法認為大法官，必須恪守現行有效的憲訴法，至少要有10位大法官，才可以進行憲法評議的規定，至於蔡彩貞大法官則未表明立場。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗說：「因為這件事情是我們前所未有發生的，所以真的要突破這個僵局的話，要他們8個人齊心協力。」按照過去進行違憲與否判決，所有大法官都有投票權，參與評議門檻的大法官人數，須達現有總額三分之二以上且過半數同意，若有人持不同意見，就會寫「不同意見書」。如今憲法法庭暫時停擺，最後能否突破憲政僵局，考驗8名大法官們內部溝通。

