即時中心／高睿鴻報導

由於先前多項法案、包括備受矚目的「國會擴權法」，均遭憲法法庭判違憲，掌握國會多數的國民黨、民眾黨，日前決議修正《憲法訴訟法》，意圖癱瘓憲法法庭，甚至對外宣稱「大法官僅遵從民進黨的意見」。憲訴法規定，若要做出違憲判決，至少得有10人開會、9人同意；但藍白遲遲不願行使人事同意權，導致現在大法官只有8人，將近1年多無法做出判決。但眼下卻傳出，憲法法庭似乎將於本週五復活。

媒體《鏡報》披露，已有司法圈人士傳出，停擺1年多的憲法法庭，將於下週重返江湖；大法官似乎有意自行掙脫《憲法訴訟法》束縛，擬直接對其做出違憲判決，預計本週五（12月19日）公布判決結果。同時，司法院行事曆也透露，本週五大法官將召開「憲法法庭確認裁判文本評議」。

根據新版憲訴法，憲法法庭若要做出違憲判決，必須獲得9位大法官同意；但目前大法官僅有8人，因此，總統賴清德兩度向國會提名大法官，但均遭在野黨阻攔，所有人皆無法通過。前（2024）年底，國民黨及民眾黨聯手，首次憑藉國會多數優勢，封殺賴提名的7位大法官；今（2025）年7月，總統再提7人，包括蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮，並以蔡秋明為司法院院長、蘇素娥任副院長。然而，藍白再次合作封殺所有大法官，又一次全員覆沒。

於是，為解除憲法訴訟法的束縛，該修法去年三讀通過後，政院立刻提覆議，但再次遭國會狙殺。所以憲法法庭一路被架空至今，雖然仍有8名大法官，但2025整年均未能做任何裁決。不過現在卻驚傳，大法官似乎有意繞開藍白制定的法律、自行召開憲法法庭，意圖對憲法訴訟法宣判違憲、解除「緊箍咒」。

《鏡報》指出，大法官將於週五召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，並也註明，會後將召開一般評議；但綜觀過去11個月，大法官僅召開「一般評議」，所以這次的會議特別不尋常，引發外界關注。於是，也有知情人士臆測，大法官將自行復活憲法法庭、並對藍白憲法訴訟法宣判違憲。

據悉，今年前11個月，向憲法法庭的聲請案件數高達2116件；扣除不受理裁定後，未結案件473件，其中有435件均為人民聲請，佔比高達9成。因此，憲法法庭若持續無法恢復功能、遭到無限期架空，權益受損最嚴重的對象，恐怕還是全民百姓。





原文出處：快新聞／憲法法庭復活了！藍白《憲法訴訟法》違憲可能性高 判決時間曝光

