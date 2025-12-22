憲法法庭復活惹議！國民黨團按鈴告發遭嗆 徐巧芯霸氣反擊

國民黨立法院黨團按鈴告發「大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥濫權瀆職、枉法裁判」，抗議民眾企圖衝入被警方架開。（圖／周志龍攝）

憲法法庭12月19日自行判決《憲法訴訟法》修正案無效，判決僅由5名大法官做成，排除另外3名持反對意見的大法官。國民黨團新北市議員林國春、立法委員盧縣一、王鴻薇、林沛洋、陳菁徽、徐巧芯6人今日（12月22日）親赴北檢，依照《刑法》第124條向台北地檢署告發5位做出判決的大法官。

林沛洋指出，「請檢察機關釐清，當憲法解釋已經具體取代立法院的時候，是否還在職權範圍以及是否已經構成犯罪」。林沛洋說，12月19日憲法法庭判決是「黑箱」、「違法程序」，並稱這次的判決是證據確鑿的「違法判決」。表示是3位有良心的大法官在內部提出不同意見書，才讓我們知道，這次的判決有多麼的荒謬，並指控5位大法官排除3名大法官的行為是「違法變造組織」。

王鴻薇表示，12月19日憲法法庭的開會人數並不符合《憲法訴訟法》10人的標準，「退3萬步來說，就算不根據新的《憲法訴訟法》標準，依照原來的也必須遵守現有總額的2/3才能夠開會議決」但這5位大法官竟在上周五做出了違法判決，公然違法憲法訴訟法，同時也涉犯《刑法》124條「有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑」。

國民黨團按鈴告發時，突然有女子舉牌衝出，並高喊「藍白不要做賊喊抓賊！支持憲法法庭」但隨即被警方架走。（圖／周志龍攝）

輪到徐巧芯發言時，她先是肯定3名提出不同意見書大法官，旋即便說明，這三3位大法官並非在國民黨執政時被提名，皆都是在蔡英文總統任內，民進黨佔多數時通過的。因此，這3位大法官會提出不同意見書，純粹是為了「守護憲法」。徐巧芯說，「難道今天在憲法法庭擔任大法官，不願意同流合汙、不願意政治攻防一份子、不願意成為綠油油的大法官，難道他們就錯了嗎」。

最後，林國春說，這5位大法官，不是法律的大法官，而是政治的大法官，曾幾何時，有那麼多民眾或是民意代表來控告大法官，質問「為何其他人可以秉持大法官的精神來解釋憲法，但這些大法官卻違法亂紀」，強調「希望可以藉由告發，來讓民眾知道這5位大法官不適任，應該自請辭職」。

然而，當國民黨團按鈴告發時，突有名女子高舉牌子衝出，大喊「藍白不要做賊喊抓賊！支持憲法法庭」警方隨即上前阻止，而國民黨團們繼續按鈴告發。沒想到，旋即又有名男子大喊「台灣國加油，中華民國在台灣是非法佔領」，徐巧芯見狀也霸氣回嗆，「中華民國加油！我們這裡沒有台灣國，中華民國才是主權獨立國家」。

