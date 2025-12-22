即時中心／徐子為報導



藍白立委去年（2024）12月聯手通過《憲訴法》修法，導致憲法法庭實質被癱瘓；直到憲法法庭5名大法官19日下午則宣判修法違憲，並應自判決公告之日起失其效力，代表憲法法庭「復活」；不過這讓藍白氣得跳腳，國民黨立法院黨團今（22）天上午赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出「枉法裁判罪」告訴，盼確保大法官必須依法裁判。對此，民進黨回應，在國民黨還去告大法官「真是恬不知恥」。





立法院去年12月20日三讀通過修改《憲法訴訟法》部分條文，增訂大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數「不得低於10人」，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。然而，現在僅剩8名大法官在職，加上過去一年來，賴政府2度共提名了16名大法官候選人，都被立院否決，此修法等同「實質癱瘓憲法法庭」。



立院國民黨團指出，今由首席副書記長林沛祥，副書記長王鴻薇、徐巧芯及新北市議員林國春赴北檢提告，是為台灣的司法獨立發出「反獨裁、護憲法」的正義之聲，民主法治最後必定戰勝獨裁。



國民黨團認為，今天赴北檢提告，就是要考驗北檢、承辦檢察官是站哪一邊。台灣司法的獨立性，全民都在看，世界都在看。

廣告 廣告

對此，吳崢今日召開記者會時回應，大法官當然要站出來守護憲政，而罪魁禍首、搞那麼多事情的就是國民黨，現在國民黨還去告大法官「真是恬不知恥」。





原文出處：快新聞／憲法法庭復活氣噗噗！國民黨赴北檢告5大法官 民進黨開嗆了

更多民視新聞報導

模仿犯？新竹驚傳「隨機攻擊」 警證實3人遇襲受傷

高鐵驚魂！女乘客稱「算出列車會爆炸」 下場出爐

中山街頭傍晚濺血！甜甜圈店員「神推一把」 成顧客救命恩人

