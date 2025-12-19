憲法法庭復活爆內訌？憲訴法今被宣告違憲 3大法官質疑「5人判決無效」

​立法院藍白黨團在去年12月20日聯手通過《憲法訴訟法》（憲訴法）修正案，提高大法官評決門檻，依法目前僅剩8位大法官，無法作成判決，憲法法庭形同癱瘓。憲法法庭今（19）日做出114年憲判字第1號判決，認定修法立法程序有重大瑕疵且違憲，自判決公告日起失其效力。值得注意的是，「114年憲判字第1號判決」公布，有3位大法官隨即提出「不同意判決」的公開法律意見書，指憲法法庭未依法合法組成，就該判決的合法性提出質疑。

廣告 廣告

​《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，在前司法院長許宗力等7名大法官卸任後，目前大法官僅有8人，期間總統賴清德兩波7人的大法官提名，全數遭在野封殺，因此憲法法庭已超過1年多無法作出任何判決，僅做出受理或不受理裁定，截至今年11月底，尚有473件未結案件。

大法官提名均被在野封殺。（資料照，顏麟宇攝）

立法院通過《憲訴法》修正案後，於今年1月23日修正公布。行政院提出覆議案被在野黨團封殺後，民進黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，5月14日過半數大法官同意受理。直至今日，司法院下午舉行憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法案」記者會，認定憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力，回到修法前狀況。

不同意判決意見書：5人判決不符合 法定人數要件 ​

然而，今判決出爐後，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官隨即共同提出「不同意該判決」的公開法律意見書指出，憲訴法修正生效後明文規定，憲法法庭作成判決須有大法官至少10人，依法無法成立憲法法庭；而該法作為總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力，就算成為審查標的，效力不會因此喪失或暫停。

3位大法官在意見書中強調，憲法法庭是否具有作成判決的權限，關鍵在於法庭本身客觀上是否依法合法成立，而不在判決內容如何試圖自圓其說，而由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，從形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效。意見書中也建議，對於憲法法庭無法正常運作的困境，根源在於大法官缺額之事實層面，根本解決之道，應在於依憲法程序補足大法官缺額。

「 憲法法庭不具組織自主權」 意見書強調：以違憲方式 回應 憲政困境 無助解決危機

意見書中針對「憲法法庭未合法組成即不具審判權，5人判決當然無效」詳列，憲法機關之構成及其職權範圍，均受到憲法及憲法委託制定之法律之完整規範，立

法者就此所制定之法律，對於「司法院大法官15 人」具有絕對拘束力；大法官或憲法法庭均不具「組織自主權」，「程序自主權」概念自始無涉憲法法庭之合法組成要件； 大法官人數不符現行有效法律所定之憲法法庭組成法定人數要求者，憲法法庭即未合法組成，不具審判權，不得合議作成判決；法律效力不因成為法規範憲法審查聲請案之聲請審查標的而動搖。

意見書總結，憲法法庭之合法組成，係其取得憲法審判權不可或缺之前提性要件。未依法定人數合法組成之憲法法庭，自始即不具審判權，其所作成之任何裁判，無論內容如何自圓其說，均屬無效判決，依法不生法律效力。結語中特別點出，對於依法例外運作可能性，應遵循憲法與現行有效法律之前提 下，作為因應特殊急迫情形之合法且具正當性之途徑。該等例外運作之構想，主要係為指出於合法框架內，原存有一條得以維持憲法審判功能之制度選項，而非為正當化憲法法庭 未合法組成所為之任何違法裁判。若以違法、違憲方式回應憲政困境，不僅無助於化解制度危機，反而可能製造新的憲政爭議，累積制度性損害，終而危及自由民主憲政秩序之根基。

更多風傳媒報導

