憲法法庭復活第二彈！槍砲犯羈押找律師提準抗告「沒簽名」被打臉 聲請釋憲贏了

林姓男子因涉及槍砲案遭屏東地院受命法官當庭諭知羈押，他的辯護律師為林男利益提起準抗告，卻因為林男沒親自簽名慘遭屏院駁回，林男聲請釋憲成功。憲法法庭今天做出「115年憲判字第3號」判決，宣告不讓辯護人為被告利益提起準抗告已牴觸《憲法》，全案撤銷發回屏東地院更裁。憲法法庭指出，本案同樣由5名大法官署名判決，扣除3名拒絕評議的大法官。

林姓男子涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》罪，遭屏東地檢署提起公訴，屏院於2022年12月29日下午2點40分進行訊問，而當天因為防疫的緣故，採用和辯護人遠距視訊的開庭程序，受命法官當庭諭知羈押處分。不過，林男的辯護人、律師李永裕在5天的聲請期限內，援引「111年憲判字第3號判決」意旨，向屏院提起準抗告（聲請撤銷羈押處分）。

不過，屏院認為無從引用這項憲判字意旨，且認為辯護人所提的撤銷羈押書狀上，只有委任律師李永裕的印章，並沒有林男的簽名或蓋章，和法律程序不合，因此做成「屏院112年度聲字第19號刑事裁定」，駁回聲請確定。

林男認為，這項裁定沒有賦予審判程序中，辯護人對於法院所為羈押的處分，可以為被告之利益聲請撤銷，導致被告無法在短暫的5日聲請期間内，獲得辯護人及時協助，無法有效行使防禦權，已經侵害人民依照《憲法》第8條及第16條規定的人身自由及訴訟權保障，實屬違憲，因而聲請裁判憲法審查。

林男及律師李永裕聲請釋憲成功，憲法法庭今天認定該裁定違憲，辯護人可以被告利益聲請撤銷，因而廢棄發回屏院。

