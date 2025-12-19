憲法法庭復活還不副署？綠黨團：盼有效仲裁憲政機關爭議

民進黨立委陳培瑜（左起）、鍾佳濱、范雲19日舉行「回應憲法法庭判決」記者會。（王千豪攝）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，他今（19）天重申「不予副署」是在窮盡各種憲政救濟方式不得不的作為。不過，隨著憲法法庭今天判決《憲法訴訟法》違憲，且立即失效，行政院是否持續對停砍年金法案不副署的態度，備受關注。民進黨立院黨團表示，「希望憲法法庭能作為憲政機關爭議間，有效仲裁的合憲手段。」

民進黨團今天舉行記者會回應114年憲判字第1號判決，針對憲法法庭復活，是否支持行政院持續以不副署應對憲政爭議，鍾佳濱表示，根據憲判結果，未來憲法法庭將依原來的《憲訴法》重新進行運作，因此憲政機關間的爭議就得以有效仲裁。

鍾佳濱強調，從一開始各憲政機關都清楚表達態度，立法院作為憲政機關，民進黨雖然是國會少數，但也一直強調，「希望憲法法庭能作為憲政機關爭議間，有效仲裁的合憲手段。」

至於在野黨批評大法官淪為賴清德總統的打手，民進黨團書記長陳培瑜反批，什麼事情都劍指賴清德，絕對是最容易推卸的方法，也是最好用的遮羞布。他並反問，藍白對於判決結果不滿意，難道是因為不開心看到人民權益得獲伸張？不願意看到人民的案子，在等待憲法庭協助？

陳培瑜說，在野黨今天上午還在議場前提出反獨裁記者會，如果台灣是一個獨裁、帝制的社會，上午記者會結束後所有人應該都會被消失，如同在北京天安門前面做出一樣的事情應該都會被消失，但藍白沒有被消失，下午還開開心心開記者會。

