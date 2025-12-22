憲法法庭復活開始排案、是否讓3大法官「永遠被迴避」受關注

憲法法庭復活後已經開始排案評鑑 圖：翻拍自憲法法庭網站

[Newtalk新聞] 由5名大法官組成的憲法法庭上週五(19日)，做出114年憲判字第1號，判決去年底通過的憲法訴訟法違憲，其中備受爭議是，即便依照舊的憲訴法程序，也需要2/3的總額（8人），也就是6名大法官參與評議。但5名大法官卻以「迴避」為由，將3名拒審的大法官排除總額之外。憲法法庭今(22)日也排定24日將再進行其餘案件評議，由於3名大法官已認定114年憲判1號「自始無效」，5名大法官是否依例繼續將3名大法官永遠「被迴避」、排除總額之外，備受關注。

立法院113年12月31日三讀通過憲法訴訟法修正案，提高憲法法庭釋憲門檻。其中最關鍵的是將第30條第二項訂為，前項參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人。

憲法增修條文規定，大法官人數15名。目前已有7名退職。總統賴清德兩度提名，分別遭朝野封殺。目前大法官人數僅有8人。若依新憲訴法第30條第二項規定，人數低於10人，不得評議，更不用說進行違憲宣判。

不過，就算引用該條文第一項的舊規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意」。目前8名大法官的2/3門檻也需6名大法官參與評鑑。

但憲法法庭日前做出114年憲判1號時直接以3名大法官拒絕參與審查，將其「迴避」，不計入總額。但根據憲訴法「迴避」規定，基本上都規定，大法官或其配偶或親屬為聲請案當事人、證人、鑑定人或裁判者、辯護人等時，「應自行迴避，不得執行職務」。

就算大法官要同意他人大法官迴避，也需當事者提出「自行迴避」等。沒有「5人」得以判定其餘「3人」迴避等類似規定。因此，3名大法官在判決公布後，另行發表意見書稱該判決「自始無效」。

不過，憲法法庭今日則在行事曆公布新的「評議」時程，將於24日進行評議。而大法官至少2/3門檻評議規定，並不在上週判決違憲範圍，也就是現行大法官如果要認定24日評議有效，在3名大法官拒審下，恐怕需再重演一次把他人「迴避」戲碼。

