憲法法庭復活 周玉蔻：賴清德果然華陀再世

去（2024）年由國民黨、民眾黨聯手修正的《憲法訴訟法（憲訴法）》規定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，不過憲法法庭今（19）日卻作出判決，宣告《憲訴法》修正案違憲，並自公告日起失其效力。媒體人周玉蔻則在分享憲法法庭復活消息的同時，笑稱總統賴清德「果然華陀再世」。

司法院下午舉行憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法案」記者會，認定《憲訴法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，應自判決公告日起失其效力，回到修法前狀況。

憲法法庭復活的消息掀起各界熱議，周玉蔻則透過臉書直言「憲法法庭復活了！賴醫師果然華陀再世」，更在留言處補充表示「總統選醫師出身的果然沒錯」；支持者則回應「不副署治百病」、「台灣的救星」。而除了憲法法庭的議題之外，周玉蔻也提及《台灣民意基金會》今早公布的民調指出，反對不副署的只有40%（應為42.8%），揶揄藍白「不是宣稱60%的民意基礎嗎」。

