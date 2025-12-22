憲法法庭復活！學界、法界連署聲援5位大法官 指另外3位應視同自行迴避

藍白去年所通過的《憲訴法》，導致憲法法庭被實質癱瘓一年，5名大法官於19日宣告該修法牴觸憲法，自宣告起失去效力。

針對國民黨、民眾黨去年在立法院通過《憲訴法》修正案，導致憲法法庭被實質癱瘓一年，5名大法官於19日宣告《憲訴法》修法過程違反正當程序、內容違反權力分立原則，牴觸憲法，自宣告起失去效力，不過有3位未出席評議大法官同提出不同意見書，引發熱議。經濟民主連合昨（21）日釋出公民社會、學界及法界共同聲明，聲援5位大法官，並提到另外3位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害。「而此狀況，也應視同3位自行迴避。」

經濟民主連合昨於臉書po出共同聲明，強調「民主不能再倒退，憲法判決要遵守」，並提到114年憲判字第1號判決，讓因2024年12月20日立法院惡修憲訴法而癱瘓的憲法法庭復活，癱瘓日數計時器停止在328天。身為關心台灣憲政民主發展的一份子，「我們堅定支持這份判決，因為這是我們面對台灣的憲政爭議，包括基本權保障跟權力分立的種種難題之解決，總算踏出泥淖，使憲政民主回歸正軌的第一步。」

聲明中也肯定5位大法官的判決，「回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能。」而該判決也透過權力分立原則與憲法所賦予的程序自主權，確立大法官僅受合憲憲訴法拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。「我們肯定本判決的這些努力，使我們可期待更健全的憲政民主運作。」

至於另外3位大法官透過審判外的期刊投書，從法學論理上對本判決提出之批評。該共同聲明強調「尊重」，但他們也表達，作成此次判決的憲法法庭絕非「未合法組成」。過去一年，3位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害。「而此狀況，也應視同3位自行迴避。」

聲明再度重申，此案大法官的現有總額應為5人，舊法2/3評議門檻應為4人，5位大法官自得依憲訴法第30條第1項進行合法審判，因而114年憲判字第1號判決為合憲之有效判決。「我們深信3位大法官同樣對憲政民主的發展懷抱深刻的關懷，但仍須強調：任何關於本案審判庭合法性跟判決有效性的公共討論，無法漠視3位已構成迴避的狀況，以及5位大法官組成憲法法庭應屬合法之現實。

​最後，該聲明呼籲關心台灣自由民主憲政的朋友們，正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論。同時，當政治人物或媒體藉由為大法官們貼上政治色彩的標籤，來對司法發動攻擊時，「所有朋友們能夠不隨威權民粹起舞而堅持理性對話，並堅定支持透過判決依法論法的大法官們。」眼前是關鍵的憲法時刻，誠摯期盼持續的公共討論，「讓我們走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。」該聲明曝光後，相關連署名單數仍持續增加中。

