即時中心／潘柏廷報導

藍白立委去年聯手通過《憲訴法》修法，使得憲法法庭實質被癱瘓一年，而憲法法庭5名大法官今（19）日宣判，其立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。對此，民進黨立委林俊憲在臉書提到，司法獨立且神聖，我們不好評論大法官現在才做出判決的原因。但他認為，行政院長卓榮泰不副署確實有重大影響力。

林俊憲今日在臉書表示，憲法法庭稍早做出了今年的憲判字第1號判決：藍白癱瘓憲法法庭的修法宣告違憲失效，亦即憲法法庭恢復正常運作。

至於大家最關心的，為何過了近1年憲法法庭才展開自救，林俊憲說看了判決內容及不同意見書，其實還是圍繞在最基本的法哲學爭論：「惡法亦法」還是「惡法非法」？最終較多數大法官認同後者，「司法獨立且神聖，我們不好評論大法官現在才做出判決的原因。但我認為，卓院長不副署確實有重大影響力」。

同時，林俊憲指出，不副署，除了維護國家發展外，也讓行政與立法間的矛盾拉高到憲法層級、達到憲法法庭非介入不可的程度，必須跳脫難以論斷是非的法哲學爭論，做出有前瞻性的判決，引領社會走出僵局。

「所以我也要呼籲大家，不要攻擊提出不同意見書的大法官，這不是非黑即白的選擇題，沒有標準答案，僅有不同背景與學派解讀出的不同法哲學見解而已」，林俊憲也講，唯有保持爭論、提出不同意見，司法的獨立公正精神方得彰顯，並證明憲法法庭能跳脫立場，做出公正判決，這在未來幾年的政局中會非常重要。

至於政治上，林俊憲強調，接下來有一點非常值得觀察：藍白會不會要求被他們癱瘓後自救重啟的憲法法庭，針對不副署進行違憲審查？那不正好證明自救是合理的嗎？「我們接著看下去」。





原文出處：快新聞／憲法法庭復活！憲訴法修法違憲失效 林俊憲分析這一事有重大影響力

