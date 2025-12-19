憲法法庭復活！憲訴法被判違憲 綠「感到欣慰」：人民權益重獲保障

記者楊士誼／台北報導

民進黨立院黨團召開記者會，對於憲法法庭判決，鍾佳濱表示：非常欣慰人民的權益重獲保障。（圖／記者楊士誼攝影）

憲法法庭今（19）日突然「原地復活」，宣告去年修改的憲法訴訟法違憲，民進黨立院黨團稍早召開記者會，直言「非常欣慰人民的權益重獲保障」。黨團也指出，憲法法庭更是彈劾案的關鍵角色，後續可以協助審理彈劾案；而在野陣營上午開記者會反獨裁，下午還能開心開記者會，也證明台灣絕非獨裁社會。

黨團幹事長鍾佳濱表示，非常欣慰人民的權益重獲保障，憲訴法經歷過國眾挾多數濫權修改後，憲法法庭一度陷入了運作上的困難，而在憲法法庭停擺期間，共有人民釋憲案432件，其中只有96件獲得受理，因此對憲法法庭做出的決定為人民感到欣慰。他也表示，在野黨很清楚，今日其主張彈劾總統，但就算彈劾案成立也要回到憲法法庭審理，彈劾案可以審理，也是這次判決的重要作用。

黨團副幹事長范雲指出，人民合憲權益因為憲法法庭恢復而獲得保障，憲法法庭是民主的驕傲，更是公民團體推動社會進步的重要工具，其也一直超越黨派，也是限縮行政權的民主最後防線。她說明，2002年民進黨執政時期，憲法法庭通過釋字 551 號，要政府保障代理教師勞動權益；2017年民進黨執政時期，大法官通過婚姻平權釋憲案，讓同性別者可以成婚。1996年國民黨執政時期，也因為兩位離婚的女性站出來提起釋憲，促成釋字 410 號，改變過去「女人名下的財產，只有婚前繼承的才屬於自己」的規定，可見大法官、憲法法庭，無論是誰執政，都在為人民伸張權益。

對於在野黨質疑此次參與審判的大法官人數，不符合新、舊憲訴法規定，鍾佳濱則表示，大法官履行職權並不受影響，憲法訴訟法第三十條規定現有總額，還需結合同法第十二條的迴避規定。就此次判決內容，大法官認為應將五位大法官認為是現有總額，三位不參與的大法官屬於自行迴避，因此符合規定。

而對於在野黨批評大法官成為賴政府的打手，黨團書記長陳培瑜表示，什麼都劍指賴清德，絕對是最好用的遮羞布，藍白不滿意審判的前提，難道是不開心看到人民的權益獲得伸張？若是如此應該出來交代。她批評，藍白早上還在議場前開記者會「反獨裁」，如果台灣是獨裁、帝制的社會，藍白立委應該都會「被消失」，但他們下午還能開開心心的開記者會，證明台灣絕不是獨裁社會。她強調，憲法法庭更是彈劾案的關鍵角色，後續可以協助審理彈劾案，藍白應該很清楚，其所言只是話術、遮羞布、操弄人民而已。

