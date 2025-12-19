憲法法庭復活！ 《憲訴法》修法宣告「違憲」、即日起失效

台北市 / 武廷融 綜合報導

憲法法庭今(19)日宣布「憲法訴訟法」違憲，114年憲判字第1號判決主文中表示，憲法訴訟法修正案「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

藍白立委去年聯手修正憲訴法，規定「大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第5條第1項所定人數時，總統應於2個月內補足提名」、「前項參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」以及「參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理之裁定」等修正。

而現今大法官僅有8人，總統賴清德日前提出兩波大法官人選，全遭立法院藍白立委封殺，憲法法庭最後一次宣判，已是修法前113年10月28日「憲判字第11號擬制遺產課稅案」。今日憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，判決主文表示，憲法訴訟法修正案「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

