憲法法庭復活 民團期許 恢復民主憲政秩序

圖為司法院外觀及憲法法庭牌匾。（杜宜諳攝）

憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，即日起失效；永社20日發聲明，期許憲法法庭的復活，能面對台灣行政與立法間的機關爭議，並能恢復台灣的民主憲政秩序。同時點名3位拒絕面對憲政僵局的現任大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美，「顯然已不適任大法官一職」。

憲法法庭19日判決《憲訴法》修正條文違憲、立即失效，回到修法前狀況。永社發聲明指出，憲法法庭已實質癱瘓將近一年，行憲紀念日即將到來前一刻，多數現任大法官勇於承擔守護憲政秩序的責任，針對憲法訴訟法該案做出違憲判決，值得讚賞。

廣告 廣告

永社也分析114年憲判字第1號主要內容表示，為維持憲法的最高性，審理《憲法訴訟法》合憲性時，如該法已經封鎖、阻礙，或使不能妥適地使大法官行使其憲法職權，大法官即不應受其拘束。否則將使憲法的最高法律地位落空，立法院通過的法律反而在實質上居於最高法位階。

永社認為，如果用新《憲法訴訟法》的基準，來審查本次被宣告違憲的《憲法訴訟法》本身是否違憲，無異於球員兼裁判。《憲訴法》第30條第1項規定符合多數決原則，使憲法裁判更具客觀性與多元性，並可適用於大法官人數因各種原因而變動的情形。且立法者不得以法律阻止或妨礙大法官行使職權，否則該法律即牴觸憲法而無效。

永社強調，即便大法官有應迴避的原因，若導致全體大法官無法行使職權，亦不得以迴避為由拒絕審判，更不能因部分大法官持續拒絕參與評議，致其他大法官行使憲法職權受到阻止或妨礙。因此，本案中必須將持續拒絕參與評議的3位大法官，自現有大法官總額中扣除。