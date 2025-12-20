憲法法庭復活 民團：「再3個動作」補正亂七八糟代議政治！

論壇中心／綜合報導

憲法法庭宣判憲訴法修正案違憲，即日起失效，民團近期也發起廢止憲訴法、選罷法修法等4案公投電子連署，引發民眾熱烈參與，讓自然人憑證申請人數暴增。人民作主志工團副團長張人仰表示，對憲法法庭判決結果樂觀其成，還有3個修正罷免門檻公投、呼籲大家踴躍參與電子連署，更直指「直接民權的深化，才能補正現在亂七八糟的代議政治」。

張人仰在《台灣向前行》節目中指出，去年（2024）看到藍白為首的立法院通過憲訴法、選罷法修法時，思考到公投是其中一個救濟的管道，也有思考過其他救濟管道，包括大罷免、憲法法庭可以改變國會生態，但是這一年來一直沒有等到，所以就發起公投，這是人民最後自救的手段。張人仰進一步指出，公投連署一開始的進度比較緩慢，但在過去3週累積了將近10萬份的連署，增幅滿快的，因為電子連署大約3分鐘就能完成，非常有效率，參與公投的志工也非常容易做事，因為系統出現的數字就是準確的連署數，也不會有造假、死人連署等問題，電子連署降低了門檻，也會大大提升公民參與的意願。

張人仰表示，目前還有3案在連署的公投，都是跟廢除選罷法的提高罷免門檻有關，2016年在很多民團一起努力下，罷免的門檻才下降。張人仰指出，人民使用直接民權要練習，不需要政府或民意代表給一些家父長式的限制，但在去年修過的選罷法又提升了罷免門檻，有經歷過今年大罷免的人都知道罷免的辛苦，如果提議、連署要再附上身分證影本，保證以後就沒有任何罷免可能了，尤其像現在立院的生態，沒有罷免是多可怕的一件事。

