憲法法庭復活！ 法界學者、律師、公民團體連署力挺5大法官

憲法法庭癱瘓將近1年，19日宣告藍白強推的《憲法訴訟法》修正案違憲。經濟民主連合與多個公民團體，發起連署力挺回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能，已有445位學者、375位律師及3000多位公民響應，並發出共同聲明書，堅定支持憲法法庭判決，同時呼籲大眾正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論，走出台灣憲政民主的困局。

公民團體、學界與律師界為表達對憲法法庭恢復運作的支持，發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」。聲明指出，今年憲判字第1號判決，讓立法院惡修憲訴法而癱瘓的憲法法庭復活，肯定5位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能，也是憲政民主回歸正軌的第一步。

聲明表示，大法官在這次的判決中，適用「程序重大明顯瑕疵」的標準，指出立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。這促使立法者未來必須避免濫用多數暴力，使立法程序回到公眾充分知情、溝通與充分審議的正軌。同時，本判決也透過權力分立原則與憲法所賦予的程序自主權，確立大法官僅受合憲憲訴法拘束的原則，劃出司法權與立法權間的分際，確保憲法法庭受立法院癱瘓的困境不再發生。我們肯定本判決的這些努力，使我們可期待更健全的憲政民主運作。

由於該判決有3名大法官拒絕參與評議，讓外界質疑判決的正當性。聲明認為3位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過「職務外」行為發表公開聲明的狀況，已使社會大眾對憲法法庭之信賴造成傷害。而此狀況，也應視同3位自行迴避。因此，本案大法官的現有總額應為5人，舊法2/3評議門檻應為4人，5位大法官自得依憲訴法第30條第1項進行合法審判，因而 114 年憲判字第 1 號判決為合憲之有效判決。

最後聲明呼籲，即使憲法法庭重新運作，但無可迴避的現況是憲法法庭已在這次憲訴法修惡的憲法裁判中，成為前所未見的分裂法庭（divided court）。同時，也必須嚴肅地面對，分裂法庭可能源自台灣陷入分裂社會的現況。對此呼籲關心台灣自由民主憲政的朋友們，正視彼此觀點的分歧，持續秉持憲政理念進行溝通與辯論，喊話這是關鍵的憲法時刻，誠摯期盼持續的公共討論，走出憲政民主的困局，共同追尋自由民主憲政的最大公約數。





