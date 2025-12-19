憲法法庭復活！綠營酸「可以審藍白要的彈劾案了」

政治中心／倪譽瑋報導

過去在野曾批評，民進黨只想讓大法官、憲法法庭永遠淪為執政當局的「御用打手」。（圖／資料照）

過去國民黨、民眾黨推《憲法訴訟法》修正案，讓憲法法庭一度停擺。如今修正案被判違憲，憲法法庭恢復運作；而國民黨與民眾黨團今（19）日召開記者會高喊反獨裁、提案「彈劾總統」。民進黨團對此表示，憲法法庭在彈劾總統案上扮演重要角色，如今法庭復活，藍白提出的彈劾案可以審理了。

藍白2024年12月推《憲法訴訟法》修正案，造成大法官評決門檻提高；如今憲法法庭召開「憲法法庭確認裁判文本評議」，針對《憲法訴訟法》釋憲案作出判決，認為《憲訴法》立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，「應自本判決公告之日起失其效力」，讓停擺一年的憲法法庭復活。

民進黨黨團幹事長鍾佳濱、黨團書記長陳培瑜、副幹事長范雲，召開「人民合憲權益重獲保障 為人民感到欣慰」記者會。陳培瑜表示，在野黨對《憲訴法》審判結果不滿意，是因為不願看到「人民的權益得獲伸張？」或是「人民的案子由憲法法庭協助？」喊話在野應站出來說明。

陳培瑜指出，在野喊出的彈劾總統「憲法法庭絕對是關鍵角色」。鍾佳濱也說，《憲訴法》經歷藍白濫權修改後，憲法法庭一度陷入運作困難；而彈劾案成立要回到憲法法庭審理，如今法庭復活，也讓彈劾案得以審理了。

