憲法法庭復活！綠酸藍白：可以協助彈劾賴清德

[Newtalk新聞] 對於憲法法庭今（19）日在5名大法官同意下判決去年底三讀通過的憲法訴訟法違憲，等同憲法法庭復活，民進黨立院黨團今日表達非常欣慰，並大酸，這也可以協助藍白提出要彈劾總統賴清德的彈劾案。

對於憲法法庭今日做出立法院去年底三讀通過、提高憲法判決門檻的憲法訴訟法違憲，提出釋憲案的民進黨立法院黨團今日舉行記者會回應。

黨團幹事長鍾佳濱表示，憲114年1號判決，讓他們非常欣慰，人民合憲權益重獲保障。憲訴法經過藍白國會多數濫權修改，憲法法庭一度陷入運作困難，總共有人民聲請釋憲案432件，只有96件獲得受理。其他人民合憲權益如何救濟，有賴憲法法庭重行運作。

對於大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美3人提出不同意書，並認為此一判決當然無效，鍾佳濱認為，大法官履行憲法職權，不受影響。至於憲訴法原規定應有總額2/3以上出席，因要結合迴避規定，做出憲判解釋大法官認為，應將這次參與評議的5位大法官認為是應有總額，而3位大法官自始未參與評議，是屬於自行迴避，自屬於符合應有總額2/3規定，是合憲決定。

對於在野黨批評賴清德淪為戒嚴打手，書記長陳培瑜說，什麼都劍指賴清德是最容易的遮羞布。台灣今日若是獨裁、帝制，藍白今日早上記者會後應該都會被消失，如同在中國天安門前面。她還說，如果總統彈劾案可以送出立法院，「憲法法庭還可以協助這個彈劾案」。

鍾佳濱也說，在野黨的彈劾案如果可以審理，也是這次憲判的重要性。

