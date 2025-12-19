憲法法庭復活 !總預算、財劃法釋憲露曙光

司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。(記者楊心慧攝)

〔記者張文川／台北報導〕立法院去年十二月廿日三讀通過憲法訴訟法修正案，規定須至少十名大法官才能評議，須九名大法官才能作成違憲宣告，使的憲法法庭實質判決停擺，憲法法庭今天宣判違憲，依據司法院月報統計，至11月底為止，尚有473件釋憲案躺在憲法法庭未結案，憲法法庭今天的復活宣告，將使中央政府總預算案、財政收支劃分法重啟釋憲。

截至今年11月底，473件未結案件中，有435件是由人民聲請，佔比高達91.97%，法院26件、機關7件、立法委員5件。去年11月1日起僅存8位大法官在任以來，直到今天憲訴法憲判之前，憲法法庭未做成任何實體判決，只能程序裁定，憲訴法判決是今年唯一的實判。

目前未結案的矚目釋憲案件，包括憲法法庭已受理的行政院、監察院、民進黨立院黨團聲請的中央政府總預算案；行政院提出的財政收支劃分法，民進黨團所提出的公職人員選罷法連署人須附身分證影本的釋憲案，目前憲法法庭尚未受理。

人民聲請的案件，受矚目者包括「性侵害追訴權時效」釋憲案，近20年有1097位性侵被害人，因追訴權時效太短而無法提告，許多加害人仍逍遙法外，民團聲請釋憲已獲受理，但受限於大法官人數不足而無法評議定調，答案仍遙遙無期，日前已有個案的合議庭等不及釋憲結果而先行判決。

此外，未成年子女收養限制、勞工加班資格認定等釋憲案，至今也懸而未決，人民的憲法權益因憲訴法修正案、以及立法院兩度封殺大法官提名，而被迫擱置而卡關。

憲法法庭制度自2022年1月施行，即將滿4週年，含舊案截至今年11月，累計收件8936件，已終結8463件，未結473件；而自去年11月1日7位大法官卸任、僅存目前8位大法官後，新收1879件，加上382件舊案，共2261件，憲法法庭依程序終結1788件，其中1761件為不受理，平均每月不受理147件，其餘案件為其他終結程序、撤回聲請等，共有473件未結。

