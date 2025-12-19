憲法法庭復活！ 藍白轟：憲法之恥.綠：人民權益重獲保障

台北市 / 綜合報導

持續看到，「憲法法庭」正式復活，掀起朝野論戰，國民黨抨擊，僅有5位以下大法官做成「憲訴法」違憲判決，是憲法之恥，更放話接下來會在全國展開，彈劾總統賴清德的公聽會，對此，民進黨團表達欣慰，認為人民的權益可以重獲保障。

立委(國)翁曉玲說：「嚴格來說就4位大法官就宣告了，憲法訴訟法修法的違憲，這不是一個很可恥的一件事情嗎？」僵持超過一年，憲法法庭停滯困境如今宣告終結，認定「憲法訴訟法」修法違憲，但僅有5名大法官做成違憲判決，國民黨團放話要反制獨裁，立委(國)羅智強說：「這是大法官之恥，所以更加堅定我們接下來，會在全國展開彈劾總統的公聽會。」

砲轟少數大法官主導釋憲，在程序上充滿瑕疵，而修法癥結點，得先回顧憲法增修條文，明定行政院對於立法院，三讀通過的法律案，認為有窒礙難行之處時，得經總統核可移請立法院覆議，並在15天內進行表決，另一途徑便是在法案，還沒有生效的3天之內立即聲請釋憲。

但如今憲法訴訟法，在去年年底三讀通過後，要求憲法法庭參與評議的大法官，人數不得低於10人，不過自去年11月僅剩下8名大法官，過程中總統賴清德提名的人選，也全遭立法院封殺，已經超過400多天沒有做出任何判決，而停擺一年以上。

憲法法庭在今（19）日下午，判決憲法訴訟法修正案，在立法程序上有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失去效力，形同正式復活，立院民眾黨團總召黃國昌說：「這件事情的嚴重性非同小可，接下來發生的所有的事情，賴清德以及這5位無法無天的綠色大法官，要負全部的責任。」

立委(民)鍾佳濱說：「憲判114(第)1號的公布，讓我們非常地欣慰，就是人民合憲權益重獲保障。」在野陣營砲聲隆隆，立法院民進黨團則表達欣慰，憲法法庭判決掀起朝野論戰。

