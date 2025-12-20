憲法法庭復活！藍：將告發大法官濫權瀆職

▲ 憲法法庭昨天做出114年憲判字第1號判決。（圖／翻攝司法院影音Youtube頻道）

[NOWnews今日新聞] 憲法法庭昨天做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，國民黨團今（20）日宣布，將於立法院院會正式提案，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效；且下周一將告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。

在野立委去年修正《憲法訴訟法》三讀通過、公告施行，主要規定參與評議大法官人數不得低於10人，宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。憲法法庭昨天判決憲訴法修正案違憲，並自公告日起失其效力。特別的是，本案不計入楊惠欽、蔡宗珍、朱富美3名認為現今不能組成合法的憲法法庭而拒絕評議的大法官，僅有司法院代理院長謝銘洋等5名大法官作成判決，引發爭議。

對此，國民黨團宣布，將於立法院院會正式提案，針對其離譜行徑，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國《憲法》、守護《憲法訴訟法》。

國民黨團同時針對憲法法庭的「枉法裁判」，下周一（12月22日）將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。

國民黨團直言，要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？在這個最黑暗的時代，台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻。

國民黨團呼籲司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴清德獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。依據《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑。中華民國司法機關的公務員們，請三思而行。

