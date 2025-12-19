憲法法庭復活 行政院：樂見9成以上民眾釋憲案能進入救濟程序

對於憲法法庭判決宣告《憲訴法》修正案部分違憲，行政院發言人李慧芝說，樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。（資料照片／行政院提供）

癱瘓長達1年的憲法法庭今天（19日）復活，宣告《憲訴法》修正案部分違憲。對此，行政院表示，尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

憲法法庭今日作成2025年憲判字第1號判決，行政院發言人李慧芝指出，憲政機關的正常運作是維持憲政體制的必要關鍵，行政院尊重憲法法庭的決定，也樂見9成以上的民眾聲請釋憲案終能進入救濟程序。

李慧芝表示，行政院並期盼，我國得之不易的民主憲政制度，能在各憲政機關恪遵憲法責任之下，恢復良善運作，守護憲政制度、保護人民權益。

