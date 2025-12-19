憲法法庭復活！ 432件釋憲案、96件受理案露曙光 大法官挨轟「睡一年」秘密曝

憲法法庭書記廳廳長許碧惠解釋判決文。廖瑞祥攝



藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正條文，今天遭憲法法庭宣告違憲失效，也讓卡關在憲法法庭的432件未結案件、96件受理案，有機會重見天日。憲法法庭書記廳長許碧惠指出，本案歷經49次的審議、評議和說明會，不過，因為受理要件及評議、評決門檻、違憲與否的事項均極度重要且具高度爭議性，加上有3位大法官表示拒絕參與評議，因而影響評議進行。

今天的憲判字出爐後，僅有8名大法官的憲法法庭形同大復活，但外界抨擊，滿額15人的大法官，卻只有謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥5人參與判決，蔡宗珍、楊惠欽及朱富美拒絕參與評議，且質疑判決違法，這樣的釋憲會讓人民信服嗎？

對此，憲法法庭書記廳長許碧惠解釋，本份判決具有正當性，而判決理由也有詳加說明，判決詳細說明，將拒絕參與評議的大法官，不計入現有總額的人數的理由，而且，大法官依據《憲法》賦予的職權做成本件判決，具有正當性。

許碧惠指出，目前憲法法庭尚未終結的案件，具體有432件，而受理案件則為96件，但記者問到「這次宣判後是否會全面重啟？」，她語帶保留的說，案件的審理是憲法法庭的審判核心範圍，司法行政機關必須尊重審判獨立，因此不方便表示意見。

記者再問到，本案從總統公布（2025年1月23日）以後，迄今已經快一年，為什麼選擇在這個時間點公布判決？

許碧惠解釋，本案的聲請人是在今年1月15日提出聲請，憲法法庭於5/12舉行說明會，5/14決議受理。她說，本件受理要件及評議、評決受理門檻，以及違憲與否的事項均是極度重要，而且有高度爭議性，有3位大法官表示拒絕參與評議，影響本件評議的進行。

憲法法庭今年辦《憲訴法》受理說明會，開完庭決定受理。資料照。李政龍攝

但她強調，本案歷經憲法法庭49次的審議、評議和說明會，大法官對於判決主文、理由充分討論完畢，才由審判長於7日以前指定今天為「文本評議」期日，一切均按照審理規則來走。

令人尷尬的是，在憲法法庭開記者會時，3名不認同判決的大法官也同步發送新聞稿，質疑5人判決無效。對此，許碧惠回應說，按照《憲法》第38條規定，憲法法庭在判決裡有說明，不可以只依「大法官人數不足」，就否定大法官行使職權的正當性，至於3名大法官是否承認判決效力或他們的立場，書記廳不能代替3人表達意見。

而憲法法庭這次判決未經言詞辯論，是否合法？許碧惠說，根據《憲訴法》規定，只有兩種類型案件必須經過「言詞辯論」，即總統副總統彈劾及政黨解散案件才需要開庭，但這次案件是聲請法規範憲法審查，並未強制規定要經「言詞辯論」。此外，大法官是否決定言詞辯論，也屬於審判核心範疇，書記廳無權置喙。

