憲法法庭恢復運作...卓榮泰定調反年改案「副署生效」即送請釋憲！財劃法依舊堅決「不副署」

針對藍白先前闖過的反年改法案，行政院長卓榮泰今（26日）發文指出，其明顯違反憲法第70條及權力分立原則，也未在國會民主、充分討論，決定履行副署使其生效後，即送請大法官解釋，依憲法程序完成裁判；而於今行政院會上，據轉述，卓榮泰重申，基於憲法立場，堅持不副署藍白財劃法。

行政院發言人李慧芝今於會後記者會轉述，據卓榮泰會上表示，這一年面臨很多困境，今年度在去年初遭立法院大幅刪減、凍結，做了相當多的折衝和協調，使上半年放慢政府施政推動的腳步；朝野政黨對憲政秩序有不同看法和立場，導致憲法法庭停擺超過一年。

廣告 廣告



卓榮泰說，如今憲法法庭終於恢復正常運作，針對財政收支劃分法一修再修，造成中央和地方合作困難、地方政府公平分配的失衡，因此對於最後一次財劃法修正，行政院基於憲法立場，避免違反公債法規定，必須代表政府做出「不副署」決定。



卓榮泰指出，不副署的目的在於維護憲政秩序運作，更大的用意是希望朝野各政黨回到談判桌來「好好談」。



針對立院通過的「反年改」法案，卓榮泰後續也在臉書發文表示，因明顯違反憲法第70條及權力分立原則，也違反了在國會中民主、充分討論的原則，他決定履行副署使其生效後，即刻送請大法官解釋，依憲法程序完成裁判，以維護憲政尊嚴。



卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律者，有違憲疑慮或將造成後果難以回復狀況，自己都不會放棄憲法賦予院長不副署的職權。他直言，只要有一個正常的國會，行政團隊就不必如此處理；反之，行政院會善用憲法賦予的各項權力。

(圖片來源：卓榮泰臉書)

更多放言報導

政院提名中選會委員！「白營友好」游盈隆任主委...周玉蔻讚「十分高明」：是賴政府有思考力及政治和解善意的安排！

藍白彈劾卓榮泰&賴清德？張景森評價「政治表演」：總統與行政院不必配合演出、不應升高政治對抗…喊話賴總統「出面團結國家」：首先要提名大法官、修《憲訴法》