憲法法庭恢復！停砍年改會副署 卓榮泰：即刻聲請釋憲

行政院長卓榮泰今（26）日在行政院會中宣布，針對立法院三讀通過的停砍公教人員年金法案，雖然該修法違反憲法第70條等規定，但因憲法法庭已恢復正常運作，行政院將履行義務與責任進行副署讓法案生效，同時即刻送請大法官解釋，透過憲法程序完成最終裁判以維護憲政尊嚴。

行政院長卓榮泰宣布對停砍年金案聲請釋憲。（資料圖／中天新聞）

立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條條文案，停止削減公立學校教職員年金以及公務人員年金。三讀咨文於18日送達總統府與行政院，26日為總統公告的最後期限。

行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰在院會中的談話指出，憲法法庭已經恢復正常運作，具備最終憲法裁判員的角色。卓榮泰表示，這項反年改修法不僅違反憲法第70條的規定，也違反憲法體制中權力分立原則，更違反國會中充分討論的原則。但既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府的咨文送達後，行政院會履行義務跟責任進行副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序完成最終裁判。

憲法法庭。（示意圖／報系資料照）

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、凡是削弱國防安全、凡是破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復的情形，不副署是憲法賦予行政院長的權責，不會拋棄這個職權，但未來不期待都這樣做。他表示，憲法賦予各項權利，行政院也會善用，不會拋棄，希望未來在工作崗位上會謹守本分、奮力向前。

